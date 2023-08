OVA 4 DODATNA POSLA U KUĆU MOGU DONETI JOŠ JEDNU PLATU! Evo o čemu se radi - Žene će se posebno obradovati!

Polovina radnika u Srbiji zarađuje manje od 65.400 dinara, a taj novac ne može da priušti dostojanstven život, pa mnogi odlučuju da zarade nešto “sa strane”.

Part-time poslovi su opcija koja može dodatno da doprinese kućnom budžetu, a nekima je to zapravo i jedina opcija da nešto zarade. Većina ovih zanimanja nisu preterano dobro plaćena, ali svakako jesu jedan od načina da se, u vreme kada sve poskupljuje, a inflacija je i dalje dvocifrena, “popravi” mesečni budžet.

Opcija za poslove koji nemaju fiksno radno vreme od osam sati je mnogo, od podučavanja, pa do deljenja flajera.

1. ČASOVI JEZIKA

Držanje privatnih časova je dobar način da poliglote unovče svoje znanje.

Neki nastavnici biraju časove uživo, dok neki preferiraju onlajn podučavanje. Kada je u pitanju zarada, najbolje od svega je što svako može sam da odredi cenu časa, nastavnici u Srbiji uglavnom naplaćuju od 1.000, pa sve do 3.000 dinara za sat vremena podučavanja, u zavisnosti od jezika.

Takođe, na ovaj način mogu da zarade i nastavnici srpskog jezika. Oni privatne časove naplaćuju od 700 do 1.500 dinara, u proseku.

Pored privatnih časova stranih jezika, na ovaj način mogu da zarade i nastavnici drugih predmeta, bilo da su njihova ciljna grupa osnovci, srednjoškolci ili studenti.

Što se tiče prirodnih nauka, nastavnici matematike svoje časove naplaćuju, u proseku, od 800 do 1.800 dinara, dok se časovi fizike kreću od 800 do 1.700, a hemije od 600 do 2.000.

Časovi informatike kreću se od 600 do 2.500 dinara. Takođe, učenicima ekonomskih škola nastavnici drže privatne časove računovodstva, a to naplaćuju, u proseku, 1.000 dinara po času.

Na ovaj način mogu da zarade i oni koji su muzički obrazovani. Primera radi, privatni časovi solfeđa koštaju od 1.000 do 1.500 dinara. Oni koji drže časove nekog instrumenta, mogu da zarade, u proseku, od 1.500 do 3.000 dinara po času.

2. ČIŠĆENJE STANOVA

Iako na prvi pogled posao čistača ili čistačice mnogi ne bi povezali sa part-time radom, ovo zapravo može da bude isplativo rešenje za dodatnu zaradu. Satnica za koju, najčešće žene, čiste privatne stanove uglavnom ide do 600 ili 700 dinara.

A ako bi neko odlučio da mu ovo bude jedini posao, na mesečnom nivou mogao bi da zaradi i po 1.000 evra.

I mada nijedan posao nije lak, ovaj je i fizički naporan, pa građanima kojima je potrebna pomoć u čišćenju stana ne mogu tako lako do nje da dođu – na poneke čistačice čeka se i po dve nedelje.

3. UGOSTITELJSTVO

Za one koji dodatni novac žele da zarade baveći se ugostiteljstvom – posla ima uvek. Bilo da su u pitanju konobari, šankeri ili recepcioneri, oglasi su puni ponuda. A kada je u pitanju konobarisanje – može da se radi i part-time.

Što se tiče zarade, ona značajno varira od objekta do objekta. Satnica ide od 230 do 350 dinara. Ako bi konobar, primera radi, radio pet dana nedeljno, i to polovično radno vreme od četiri sata, mogao bi da zaradi od oko 20.000 pa do oko 30.000 dinara.

4. DELJENJE FLAJERA

Beograd je pun promotera i promoterki koji dele flajere. Ovo je po pravilu posao koji se ne radi puno radno vreme, svakog dana. Satnica je u proseku 300 dinara, pa dnevno može da se zaradi od 1.200 do 1.500 dinara. Ako bi se neko, primera radi, ovim poslom bavio tri dana nedeljno, na mesečnom nivou zaradio bi od 18.000 do 22.500 dinara.

Autor: