'SAOBRAĆAJ JE KAO KLADIONICA'! Okanović: Nekad samo jedan trenutak nepažnje, taj jedan sekund, može da nas košta života! (VIDEO)

Poražavajuće informacije smo dobili u prethodnih nekoliko dana. U saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Prnjavor-Derventa poginule su četiri osobe, na auto putu kod Aleksinca automobil je sleteo sa puta i povređene su četiri osobe, u sudaru automobila i cistrne kod Zlatibora, nastradali su vozač i suvozač, kao i devetogodišnja devojčica, a dve godine starija sestra se bori za život.

Ova sumorna statistika je postala svakodnevnica, a šta je to sve što utiče na ovakve epiloge? Da li su to bile visoke temperature, pad koncentracije u vožnji, a Damir Okanović, direktor komiteta za bezbednost saobraćaja, analizira je za Pink ovakve situacije.

Niko ne sedne za volan sa idejom da se nešto loše desi, ali na žalost ovakve stvari se događaju.

- Saobraćaj vam dođe kao jedna kladionica. Svaki dan kada izađete iz kuće ulazite u saobraćaj ili kao pešak ili kao vozač ili suvozač. Vi uzimate jedan tiket i u zavisnosti od toga kako se ponašate u saobraćaju zavisi kolika vam je kvota da li ćete toga dana preživeti ili izgubiti život - rekao je Okanović i dodao:

- Malo to zvuči crno i mračno, ali kao što vidimo to se ipak događa. I moramo da shvatimo da to može da se dogodi i nama. Prvo što možemo da uradimo je da vežemo pojas, ako smo pešaci možemo svaki put kad treba da pređemo kolovoz dobro pogledamo ostale učesnike u saobraćaju. Hajde da prvo mi uradimo ono što je do nas, a sa kim ćemo se mi sresti na putu to nije u našoj moći - rekao je Okanović.

Nekad samo jedan trenutak nepažnje, taj jedan sekund može da nas košta života.

Ono što je zabrinjavajuće je da se često dešava da deca ne budu vezana u automobilima, a posledice mogu biti katastrofalne.

- Roditelji najviše greše kada misle da je dete najsigurnije u njohovim rukama. To je najčešće izraženo kod majki, kao njihov majčinski osećaj, ali je potpuno pogrešan. Sa druge strane, roditelji žele da ugode detetu i smatraju da ukoliko dete vežu u sedištu da detetu nije udobno, i rukovode se time da izbegavaju da detetu ne bude neugodno ne razmišljajući u trenutku o mogućim posledicama - rekao je Okanović.

On je dao i savet svima onima koju su tek postali roditelji:

- Ukoliko dete po izlasku iz porodilišta uredno uvek stavite u sedište i vežete ga, nećete imati problem - rekao je Okanović.