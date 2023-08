VREME SE POIGRAVA SA BEOGRAĐANIMA: U jednom delu prestonice potop, a u drugom sunce

Vreme se poigrava s Beograđanima - jedan mali oblak napravio je pravu pometnju na Novom Beogradu "sručivši" na ovaj deo grada baš jak pljusak, a onda "nestao" bez traga.

Neko bi sa druge strane Save rekao: "Šališ se, suvo je". I jeste bilo.

I danas prestonicu u širokom luku zaobilaze jake padavine i oluje, ali ove čudnovate pojave, na mahove, mogu potpuno da pokvare dan nekome ko je zaboravio kišobran i krenuo u patikama.



Ono što je stiglo je - osveženje. Nakon dugotrajnog toplotnog talasa, pri čemu se temperature do pre dva dana u Beogradu bile i do 37°C, osveženje je stiglo i do prestonice, a osvežilo je za više od 10 stepeni.

Ipak, Beograd još pod uticajem ciklona, pa je atmosfera i nad glavnim gradom nestabilna.

U nastavku poslepodneva u Beogradu će biti još nestabilnije, uz sve češću pojavu pljuskova sa grmljavinom, pojašnjava meteorolog Đorđe Đurić.

Oni će takođe biti lokalnog karaktera, pa će tako jedan deo grada dobiti i veću količinu padavina u kraćem intervalu, a samo nekoliko kilometara dalje može proći bez kapi kiše.

Trenutna temperatura iznosi 24°C i zbog visoke relativne vlažnosti vazduha preovladava veoma sparno vreme.

Na području srpske prestonice i sutra će biti promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Padavine se očekuju uglavnom ujutro i pre podne. Pred kraj dana očekuje se razvedravanje.

Sutrašnji dan biće najsvežiji ove sedmice, a nakon jutarnjih 16°C, maksimalna temperatura tokom dana biće 24°C.

Da se podsetimo samo da se pre par noći minimalna jutarnja temperatura u Beogradu nije spustila ispod 25°C.

Lepa vest je da Beograđane od petka očekuje povratak leta.

Maksimalna temperatura u petak biće 28°C, a za vikend oko 30°C.

Autor: