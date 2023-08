Ovih 7 stvari je zabranjeno đacima da obuku u gimnaziji u Beogradu od 1. septembra: 'Proterane' i helanke

Direktor 13. beogradske gimnazije je za naš portal istakao da više od 60 odsto učenika nosi trenerku u školu, što je, prema njegovom mišljenju, neprikladno za ovu ustanovu.

Od 1. septembra u Trinaestoj beogradskoj gimnaziji je zabranjeno neprikladno odevanje učenika, koje podrazumeva nošenje bretela, kratkih pantalona, trenerki, kapuljača... Plakat na kom je jasno definisano šta je sve neprihvatljivo nositi u školi proširio se društvenim mrežama "brzinom munje". Reakcije su različite - neki su podržali ovu odluku, a neki je osuđuju.

Iako su se do pre samo nekoliko decenija u školama nosile uniforme, danas je, jednom tinejdžeru, gotovo nemoguće da zamisli da bude obučen identično kao svi. Zbog toga su kratke majice, suknje, bermude..., vrlo čest prizor u školama. Ali ova beogradska škola će tome stati na put.

"Molimo vas da povedete računa o zabranama koje se odnose na oblačenje: zabranjene su kratke pantalone i bermude, trenerke, majice sa bretelama, kapuljače, kratke majice koje otkrivaju stomak i helanke. U slučaju da učenik ili učenica dođu u školu nepristojno odeveni, biće opomenuti. Posle dve opomene biće umanjena ocena iz vladanja", piše u obaveštenju Trinaeste gimnazije na Banovom brdu, uz koje je istaknut i plakat sa jasnim obeležjem odevnih predmeta koji ne spadaju u pristojno odevanje.

Tim povodom smo razgovarali sa direktorom škole Bojanom Vučkovićem.

Na pitanje kada su odlučili da uvedu kodeks oblačenja, direktor Trinaeste beogradske gimnazije Bojan Vučković je odgovorio:

"Da vam kažem kodeks ponašanja učenika u školi postoji oduvek, pravila ponašanja su takva da moraju biti učenici pristojno odeveni. E sad, to se vremenom menja, postoje razne mode prihvatljive ili ne, u skladu sa tim ti kodeksi oblačenja izađu na površinu, pa se onda kolektiv umeša i pozovu se i roditelji. Mi smo sada izazvani nečim, neposrednim, da to baš sada uradimo".

Naš sagovornik otkriva da više od 60 odsto učenika nosi trenerku u školu, što je, prema njegovom mišljenju, neprikladno za ovu ustanovu.

"Trenerke su masovna pojava, više od 60 odsto učenika je tako dolazilo, a trenerka je za treniranje i za boravak kod kuće. Počelo je da smeta, videli smo prodor kulture, navijačke, ili podseća na kriminogenu sredinu. Asocijacija za te dukseve sa kapuljačama su kriminalci u akciji i zašto bi neko u školi stvaljao kapuljaču? Zaista su nam smetale najviše trenerke, da ne znamo gde smo, rekli bismo da smo u sportskom centru", istakao je.

Bitna je podrška roditelja

Prema rečima direktora škole, dešavalo se da profesor pošalje dete kući zbog nedoličnog odevanja, ali veoma retko.

"Mi smo smatrali što se tiče naše škole, da pošaljemo poruku roditeljima i deci da se oblače kako treba, to nije ništa strašno niti diktatorski. Mi ćemo pitati savet roditelja i parlament da se ublaži to malo, pa kada je toplije vreme da dozvolimo bermude. Kada je velikla vrućina zašto da ne. Ima raznih modela, neke bermude izgledaju kao da su za kupanje i to dolazi do kolena, a znamo tačno šta su bermude, ukusne kratke pantalone ispod kolena. Besmisleno je da merimo koja je dužina, ali nismo nehumani, ako bude velika vrućina dopustićemo", naglašava naš sagovornik.

Vučković kaže da je u celom ovom procesu podrška roditelja veoma važna.

"Ako nas roditelji ne podrže, ni deca, mi nemamo nikakve šanse i veoma je važno da deca znaju za drugačiji način oblačenja, a ne onaj u kojem se sedi uveče ispred zgrade. Na primer, pocepane farmerice su moda koja možemo da istolerišemo, ne one gde se vidi cela noga, ali videćemo. Ja verujem da je sama poruka dragocena, ljudi razmišljaju i mislim da će biti efekta, nisam uveren apsolutno da će uspeti, ali koliko god da uspe biće pomak", kaže on.

Sankcije za one koji ne poštuju pravila

S obzirom na to da postoji velika mogućnost da neće svi poštovati pravila oblačenja, direktor je otkrio da za takve đake postoji kazna.

"Dva puta opominjemo, a onda smanjujemo ocenu iz vladanja. Šta je problem da se pristojno obučemo?", tzaključiko je direktor škole Bojan Vučković.

Autor: