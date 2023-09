Vlasnik stana u Smederevu, razneo se pre nekoliko dana eksplozivnom napravom, nakon svađe sa stanarima oko kirije. Prema informacijama koje su do sada poznate, Đorđe A. (56), a navodno je već duže vreme pokušavao da iseli četvoročlanu porodicu jer mu nisu plaćali kiriju.

Advokat Aleksandar Radivojević kaže da je u pitanju užasna tragedija, i mešto što je nedopustivo.

- Ovo je tragedija svoje vrste. Ulazi u domen krivice, kriminala... Ono što ja uvek savetujem klijentima, to je zapravo da, ono što se stranke dogovore, stave a papir. Jednostavno je da se to uradi, potpiše... - priča on.

Postoji neki strah iz prošlih vremena, da ukoliko napravite ugovor, teško nekoga možete da izbacite iz stana, objašnjava Radivojević.

- Šta treba uraditi? Stavite sve u ugovor, ako imate strah oko toga... Stavite da je zakupac taj koji treba d aprijavi porez. Ugovor štiti i zakupca. To je jako bitna stvar. Nrezaključen ugovor takođe obavezuje. Gola reč takođe obavezuje, ali, ponavljam, stavite na papir - priča Radivojević.

Stvari ne treba uzimati u svoje ruke, već treba da odete direktno kod tužioca, napominje Radojević.

- Ukoliko se radi o sudskoj odluci, stanar je pod obavezom da odmah napusti stan. I računi koji idu od Infostana idu na vlasnika stana, i oni nikada neće ići na zakupca - dodao je on navodeći da su i računi problem.

