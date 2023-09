Škola počela, hara novi soj! Profesor Tiodorović otkriva šta nas čeka na jesen

Epidemiolog prof.dr Branislav Tiodorović kaže da nema mesta panici zbog pojave novog soja korone

Šta nas čeka na jesen, da li ćemo nositi maske, da li treba da nas brine novi soj korone, otkriva prof.dr Branislav Tiodorović, koji u razgovoru za naš portal daje nekoliko korisnih saveta, ali i upućuje apel za roditelje, jer je starovala školska godina.

Ukoliko vam curi nos, ili je pak začepljen, umorni ste, grlo vas boli ili kašljete, moguća varijanta je da ste zaraženi virusom. Iako su brojke stabilne, u narednom periodu možemo očekivati skok, ali prema rečima našeg sagovornika to ne bi trebalo da nas birne, jer se ne dešava ništa neočekivano.

- Apsolutno nema opravdanja za dramu. To što se pojavio novi soj nije to ništa neočekivno, jer je virus sposoban da mutira i on će nastaviti dalje, ali u svemu tome je dobro što svaki novi soj ima manju potenciju i manje izaziva probleme. Iako za većinu ne predstavlja opasnost, moramo znati da kod onih starijih i hroničnih bolesnika može doći do problema. Ali svakako, bez obzira na brojke koje će varirati, ne treba se bojati, ali budite oprezni i čuvajte one osetljive - kaže profesor Tiodorović.

Prema aktulenim pokazateljima, broj zaraženih na nedeljnom niovu je nešto manji od 700, ali to je očekivano, jer smo na pragu jesenjeg perioda.

- Ti ljudi koji su pozitivni kontrolisali su se ili sami, ili su kontrolisani od strane zdravstvenog sistema iz nekog razloga. Nisu imali nikakve tegobe, ali među njima ima onih koji su stariji od 65 godina, naročito 70, oni se kontrolišu i imamo čak neke od njih na respiratoru. Taj deo najstarije populacije mora posebno da se čuva, ali oni iz okruženja koji imaju simptome virusnih infekcija trrebalo bi da ih izbegavaju. Svi se pitaju da li ćemo nositi maske, pa odmah da kažem da nećemo nositi maske. Ali zato apelujem na higijenu ruku, ne samo zbog korone nego zbog svih virusnih, crevnih i svih drugih - kaže profresor Tiodorović.

Korona mutira, škola počinje

Kako ključni čovek Kriznog štaba za suzbijanje infekcije Kovid-19 objašnjava, korona će nastaviti i dalje svoj put, maske nećemo nositi, ali moramo voditi računa i o simptomima i o higijeni, te će ove mere predostrožnosti pomoći da sačuvamo one sa slabim imunitetom.

- Ono na šta treba obratiti pažnju je boravak u zatvorenom prostoru, taj boravak mora da bude u čistom i provetrenom, kako bismo opasnost od zaražavanja sveli na minimum. Septembar i oktobar su takvi meseci, kada se deca vraćaju u kolektive, ljudi se vraćaju sa odmora, i onda se infekcije prenose. Ne govorimo samo o koroni, generalno, u ovom periodu imamo razne respiratorne infekcije. Nema potrebe odmah iči kod lekara, već roditelj treba da povede računa o tome kakve simptome dete ima, da li ima temperaturu... Sada imamo svežeg voća i povrća, treba deci davati vitamine kako bi odbrana bila što bolja. Ono što je loše i što se sada poklapa jesu alegije. Ukoliko su deca osetljiva, lekari će dati odgovarajuću terapiju - dodaje profesor Tiodorović.

Ne zaboraviti na redovnu vakcinaciju

Vakcina ide svojim tokom, dodaje naš sagovornik, i apeluje na roditelje da ne zavorave na radovnu vakcinaciju dece protiv malih boginja.

- Smatram da mnogo veća pažnja treba da se postigne kod onih vakcina koje idu u ovom periodu, i posebno treba obratiti pažnju na vakcinu MMR. Tu smo bili dosta slabi i bilo bi dobro da ne dolazi do epidemije morbila - zaključuje profesor Tiodorović.

Autor: