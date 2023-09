SADA SE TO RADI PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA, A NE ŠTAMPE: Otac iz Priboja se javno odrekao sina: Molim bez glupih pitanja, jer odgovarati neću, objasnio i ZAŠTO!

Već smo navikli da na društvenim mrežama možemo pročitati sve i svašta i da retko šta može iznenaditi. Međutim, to je ipak uspelo jednom Pribojcu koji je one koji ga prate na Fejsbuku ostavio u čudu. Naime, on se odrekao svog sina.

- Javno se odričem M. O. koji mi je po krvi bio sin, zbog ponašanja prema roditelju, od danas on više nije u nikakvom srodstvu sa mnom. I molim vas, bez glupih pitanja, jer odgovarati neću, napisao je Z. O.

Ovaj post izazvao je nevericu kod mnogih sugrađana.

- Nisu ni deca više kao što su bila. Ko zna šta je čoveka nateralo na ovo, komentar je koji se mogao čuti danas u Priboju.

Mada, bilo je onih koji ne podržavaju ovakvu odluku očigledno veoma razočaranog oca.

