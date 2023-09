Snažno olujno nevreme koje je zahvatilo Grčku, Tursku i Bugarsku i izazvalo bujične poplave odnelo je najmanje pet života.

Oboren je dnevni rekord kiše u Grčkoj.

U Grčkoj je policija zabranila saobraćaj u gradu Volosu, obližnjem planinskom regionu Pilion i ostrvu Skijatos jer je rekordna količina kiše odnela najmanje jedan ljudski život.

Vatrogasna služba saopštila je da je jedna osoba poginula kod Volosa kada je na nju pao zid. Pet osoba se vodi kao nestalo.

Vlasti su na mobilne telefone poslale upozorenja stanovnicima drugih oblasti srednje Grčke, lancu ostrva Sporadi i ostrvu Evija da ne izlaze iz kuća.

🔔ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ! 👮‍♂️ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ! pic.twitter.com/iyfjai7oOf — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) 05. септембар 2023.

Bujica odnela Srbima automobile

Desetak srpskih turista, koji letuju na grčkom poluostrvu Pilion blizu Volosa, kontaktiralo je ambasadu Srbije u Atini. Kako je za Blic potvrđeno u našoj ambasadi oni su ostali bez automobila, koje je bujica vode odnela u more.

Grčka policija je u utorak naredila da vozila napuste ulice centralnog grada Volosa i obližnjeg planinskog regiona Pilion, pošto je jaka oluja Danijel pogodila tu oblast, pretvarajući ulice u poplavljene bujice.

Zabrana, koja obuhvata sve osim hitnih službi i vozila za pomoć na putu, ostaće na snazi dok se oluja ne smiri, saopštila je policija.

Međutim, neka vozila su bujični tokovi odneli sa sobom u more.

Ξεβράζονται πλέον αυτοκίνητα στη θάλασσα στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου. Σε εξέλιξη η καταστροφή από τις πλημμύρες στο Βόλο. #Greece #Βολος #μαγνησια pic.twitter.com/9KcyUJC72P — V E L O C I T Y 🏴 (@Sacco_69) 05. септембар 2023.

Blokirana sela u Pilionu, poplavljena bolnica u Volosu



Mnoga sela u Pilionu (Chorto, Milina, Kalamos, Cagarada, Agios Ioannis, Argalasti) pretrpela su ogromnu štetu i ostala su blokirana.

Reke su se izlivale i pretvarale u bujice, putevi su prepolovljeni, mostovi su se rušili, a plaže pune automobila koje je voda odnela.

Meteorolozi su upozorili na najjače padavine ikada u Grčkoj. Samo Zagora je imala više od 500 milimetara kiše u jednom danu, kada je godišnja količina padavina u Atini oko 400 milimetara. I pored toga, razmere štete su zastrašujuće, a postavlja se mnogo pitanja kako i u kojoj meri Grčka može da se ojača protiv ekstremnih pojava.

Kako su meteorolozi višestruko upozoravali na intenzitet pojave, Agencija civilne zaštite je zamolila gradonačelnike i guvernere regiona da blagovremeno obaveste građane. Izvori iz Ministarstva unutrašnjih poslova rekli su da je bilo najava gradonačelnika da informišu građane. Međutim, posebno u Pilionu, gde još uvek ima turista i ljudi na odmoru u selima, „bilo je veoma teško evakuisati sve pre izbijanja“, rekao je lokalni zvaničnik.



Bolnica u Volosu bila je poplavljena vodom dok su ljudi evakuisani iz zgrada čamcima na naduvavanje u centru grada, pri čemu je nivo vode na ulicama porastao više od metra.

Kada je obilaznica poplavljena, nekoliko osoba je napustilo svoje automobile u potrazi za sigurnim mestom. Starački dom Volos, koji se nalazi u naselju Agia Paraskevi blizu obala reke Krafsidonas, evakuisan je kasno popodne jer je bio okružen vodom i staro krilo se srušilo.

Sela Piliona nisu mogla međusobno da komuniciraju, jer su drveće i stubovi za struju pali na sve puteve u planinama. Na čišćenju u izuzetno teškim uslovima radile su ekipe iz regiona, opštine i privatnici.

One of Greece’s most iconic mountain resorts, Makrynitsa, devastated by storm Daniel a few hours ago. Houses literally tumbling down the hill. Dead and missing reported #ClimateCrisis #ClimateEmergency pic.twitter.com/N2aFCamrP6 — George Tsakraklides (@99blackbaloons) 05. септембар 2023.



Sela u Bugarskoj potpuno odsečena

Dve osobe poginule su u poplavama u opštini Carevo usled obilnih kiša, a troje ljudi je nestalo i za njima tragaju hitne službe, saopštio je bugarski MUP.

To je potvrdio i gradonačelnik bugarskog grada Georgi Lapčev.

"U Carevu nikada nije bilo ovakvih padavina. Već je pričinjena velika šteta. Jedno selo je potpuno poplavljeno. Reka Veleka se izliva u selo Kosti i tamo je delimična evakuacija", rekao je Lapčev.

Prema njegovim rečima, više od 100 ljudi je evakuisano.

Policija je ranije danas saopštila da traga za tri osobe koje se vode kao nestale posle obilnih padavina u oblasti Careva.



Trenutno se reke Karagač i Ropotamo izlivaju. Zatvoren je put posle mesta Sozopolje u pravcu juga.

Grad Ahtopol i sela Varvara, Sinemorec i Rezovo potpuno su odsečeni zbog porušenih mostova.

Kako prenose Novinite, u opštini Carevo je prestala kiša, koja je padala skoro 24 sata.

Najteža situacija je u kampu Arapja, gde se nastavlja evakuacija ljudi.

Pod vodom je i kamp Oaza, kao i selo Kosti.

Zbog intenzivnih padavina koje su izazvale poplave, opština Carevo proglasila je vanredno stanje.

Trenutno na teritoriji opštine radi nekoliko ekipa vatrogasnih službi u Burgasu, Carevu i Primorsku.

Portparolka policije u Burgasu Cvetelina Randeva rekla je da je na telefon za hitne slučajeve 112 stigao veliki broj poziva.

U kampu Nestinarka poplavljene su mnoge prizemne zgrade. Grupa od oko 50 dece od 2. do 7. razreda, blokirana je u hotelu koji nema struju, ali su zbrinuti na visokim spratovima.

Zbog izlivanja reke Veleke zatvorena je deonica puta između Varvare i Sinemoreca.

Turska: Bujica odnela kampere

Turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja rekao je da su dve osobe poginule, a da se četiri vode kao nestale kada je bujica zahvatila mesto na kojem su kampovali u provinciji Kirklareli, nedaleko od granice sa Bugarskom.

Prema njegovim rečima, u kampu je u trenutku naleta bujice bilo 12 osoba.

On je istakao da su spasilački timovi pronašli dva tela i da se nastavlja potraga za preostalima koji se vode kao nestali.



Televizijski snimci pokazali su kako spasioci nose jednu devojčicu i jednu odraslu osobu na bezbedno iz vode koja je dostizala visinu do struka u nekim delovima. Zbog kiše takođe je oštećen i zatvoren jedan glavni put, javila je televizija Haber Turk.

