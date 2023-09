'URAGAN LI NAM DONOSI PROMENU VREMENA!' Meteorolog Čubrilo objavio prognozu za 7 dana - Evo šta nas čeka!

U Srbiji će biti pretežno sunčano i postepeno toplije, sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 29 do 33 C.

U Srbiji će sutra ujutro po kotlinama i rečnim dolinama biti kratkotrajne magle. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, a popodne se na jugu i istoku Srbije očekuje slab do umeren razvoj oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 11 do 17 C, najviša dnevna od 27 do 30 C. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 17 C, a najviša dnevna oko 29 C.

I meteorolog amater Marko Čubrilo najavljuje narednih dana stabilno, suvo i relativno toplo vreme, ali i manje osveženje uz prolaznu kišu oko 14. septembra. "Zatim ponovo toplo, ali malo svežije, dok bi oko 19. septembra bilo moguće malo izraženije pogoršanje", objavio je na svojoj Facebook stranici.

Prema njegovoj novoj prognozi, 'uz dominaciju anticiklona, suvo, stabilno i relativno toplo' vreme očekuje nas narednih nekoliko dana, s dnevnim maksimumima od +26 do +30 stepeni Celzijusa, što je iznad proseka za ovaj deo godine. Noći će, kako navodi, "uglavnom (osim uz obalu Jadrana) biti prijatne i sveže".

"Najtoplije bi trebalo biti oko naredne srede kada bi ponegde maksimum mogao biti i do +32 stepena Celzijusa", najavljuje Čubrilo. Za 14. septembar prognozira prolazno naoblačenje uz moguću pojavu pljuska, "a trebalo bi i malo osvežiti te bi se sredinom meseca maksimumi kretali od +23 do +28 stepeni Celzijusa. Konkretnije pogoršanje i nešto osetnije osveženje su mogući posle 18.09. ali u kojoj formi bi ta promena bila trenutno nije moguće predvideti."

Posebno poglavlje posvetio je uraganima. "Krajem ove i početkom sledeće nedelje nad tropskim Atlantikom će se nalaziti dva jaka uragana (tropska ciklona) od kojih će uragan 'Li' biti kategorije 5, što je najviša moguća kategorizacija na Safir-Simpsonovoj skali. Taj uragan će najverovantnije imati prelazak na kopno negde nad severoistokom Severne Amerike i zatim će se kao transformisan u vantropski sistem kretati ka Evropi gde bi trebalo stići oko 13.09. Ovako jak sistem će sigurno bitno uticati na sinoptiku iznad Evrope negde oko 15.09. i to će direktno biti povezano sa snagom te očekivane promene vremena", objašnjava Čubrilo.



Ipak, zaključuje da se nastavlja topao septembar sa dugim, kasnim, letom i napominje da su "izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode".

Autor: