Kosta Lešević (3), je dečak zbog kog je cela Srbija stala na noge. Ovaj mališan je jedini na celom svetu sa retkom genskom mutacijom, a u našoj zemlji nikada nije dobio potpunu dijagnozu. Skoro je otputovao u Ameriku, a kako bi mu pomogao da namiri troškove, Vlada Radosavljević iz Mionice odlučio je da proda kačket sa potpisom Novaka Đokovića.



Kako je naveo, potpis je originalan, a poseduje sertifikat i dupli hologram o autentičnosti. Početna cena kačketa je 40.000 dinara, a licitacija će trajati do 9. septembra. Ipak, ono što ga je navelo na ovaj korak ima mnogo emotivniju pozadinu.

- Sve ovo sam počeo da radim pre 4 godine. Moj brat je oslepeo iznenada pre 9 godina mlad i pored operacije nikada neće videti, ali je ostao pozitivan a ja sam odlučio da pomažem ugroženim porodicama, bolesnoj deci... Posećujem decu i roditelje bolesne dece često, te sam tako odlučio da dam kačket na licitaciju za Kostu - rekao je ovaj humani čovek.



Podsetimo, kako je navela njegova majka Nevena, put do dijagnoze bio je trnovit, ipak, ona još uvek nije potpuna. Sve je počelo u 17. mesecu Kostinog života, nakon što je preležao kovid infekciju.

- Posle toga sve počinje. Prvo je imao nevoljne pokrete sa kojima smo se javili na Institut za majku i dete, a nakon toga je krenula već ozbiljna regresija, izgubio je sve motoričke i verbalne funkcije: hod, puzanje, pričanje, kontakt očima, žvakanje... Apsolutno sve. Detaljne analize nisu pokazale nijedan problem, sve do magnetne kada se videlo da ima atrofiju malog mozga i redukciju supretentorijalne bele mase što je već ukazivalo na ozbiljniji problem. Urađeno je genetsko ispitivanje koje je stiglo negativno. Nakon toga su hteli da obustave svako ispitivanje i rečeno nam je da ne znaju šta je sa našim detetom, ali smo insistirali da se genetika proširi. Tada su nas poslušali i poslali analize u Koreju gde nam je stigla analiza da je nosilac PMPCA gena. Kosta ima dva gena koja su se spojila u taj gen, koji ne postoje. Ta dva gena su nepoznata, nema ih nigde u literaturi - tvrdi njegova majka.



Kako je potvrdila, ispitivanja u Americi na kčlinici "Mayo" počela su 4. avgusta, a porodica se nada da će nasmejani mališan konačno dobiti svoju dijagnozu, do koje nažalost nijedan lekar nije uspeo da dođe.

Podsetimo, Kosta je vrlo pozitivno dete. Iako ne može sam da stoji, sedi i žvaće, ovaj mili dečak ne prestaje da se smeje.

- On sad već ne može apsolutno ništa sam, trenutno je teško. Još mu nisu zaustavljeni epileptični napadi, iako je promenio 5 lekova, napadi su sve gori. I dalje je u regresiji, gubi i malo funkcija koje ima, stalno nam je u rukama. On je vrlo nasmejano i umiljato dete. On je sto posto razvijen, niko ne bi rekao da ima problem dok se malo ne zagleda. Sve dok ne shvatite da ne sedi i ne stoji bez nas, ne biste ništa primetili. Stalno je nasmejan, nemamo problem da je plačljiv ili razdražljiv - objašnjava Nevena uz osmeh.

Kosti možemo pomoći putem:

SMS poruke sa tekstom 1331 na 3030

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001468113-92

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Uplatom na devizni račun: 160-6000001468086-76

IBAN: RS35160600000146808676

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Kosti možemo pomoći putem:

SMS poruke sa tekstom 1331 na 3030

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001468113-92

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Uplatom na devizni račun: 160-6000001468086-76

IBAN: RS35160600000146808676

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Autor: