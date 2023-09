'U BOLNICI 15 LJUDI' Seničić o povređenim Srbima kod Soluna, evo u kakvom su stanju

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Atina - Solun, kada su se sudarili autobus srpskih tablica i automobil povređene su 42 osobe, a četvoro njih je nastradalo. Među povređenima ima i državljana Srbije, a prema rečima direktora "Jute", Aleksandra Seničića, njihovo lečenje se nastavlja.

Ono što je najvažnije, naši turisti su van životne opasnosti, a Seničić ističe da svako ko bude želeo da prekine svoj odmor i da se vrati u Srbiju biće u mogućnosti do da uradi.

- Poslata su dva autobusa, jedan koji će vratiti turiste, drugi je sačekao one koji su nepovređeni u sudaru. Njih je dovezao do destinacije Stavros, gde će se dogovoriti sa onima koji žele da ostanu ili da se vrate. Svi koji budu želeli da se vrate to će moći da učine u toku dana ili tokom večeri - kaže Seničić.

Navodi da su Srpski turisti, koji su povređeni u lančanom sudaru na putu Atina - Solun, zadržani na lečenju i svi van životne opasnosti.

- Imamo 15 turista koji su zadržani u bolnicama. Svi su van životne opasnosti, ali lečenje se nastavlja. Sve informacije dobijamo od našeg konzulata u Solunu, koji je mnogo pomogao u ovoj situaciji - kaže Seničić.

Vreme u Grčkoj se smiruje, Srbi ostaju da pomognu lokalnom stanovništvu

Protekle nedelje Grčku su pogodile i stravične poplave. Mnogi naši turisti danima su bili zarobljeni u poplavljenim hotelima bez hrane, struje i vode, a kako kaže Seničić, situacija se sada mnogo bolja.

- Svi su bezbedni, vreme se popravilo u Grčkoj, imamo turiste koji žele da ostanu u Pilionu i da pomognu lokalnom stanovništvu. Svi su na suvom i na bezbednom što je najvažnije. Nema osnovnih problema sa strujom i vodom, kao što je bilo za vreme poplave - kaže Seničić.

Letovi za Maroko normalni

Komentarišući odluke turističkih agencija da nastave sa aranžmanima za Maroko, koji je pre nekoliko dana pogodio snažan zemljotres i koji broji na hiljade mrtvih, Seničić kaže da

- Pitanje je da li su sve destinacije bezbedne. Kompanije nastaju da lete, aerodrom u Marakešu je otvoren za letove. Za sada nema otkaza. Jedan deo turista koji želi da otkaže putovanje, to će uraditi u dogovoru sa agencijom - kaže Seničić.

On je zaključio i da se protiv prirode ne može, da moramo biti spremni i na ovakve situacije.

- Sve ono što se dešava na tim destinacijama, to može da se desi bilo gde. Važno je da budemo dovoljno oprezni i odgovorni. Protiv prirode se ne može, moramo biti spremni na ovakve situacije. Važno je da imamo osiguranje, to će pomoći i onima koji su sada povređeni kod Soluna - zaključuje Seničić.

