Vesić: Ministarstvo u novosadske saobraćajnice ulaže 500 miliona dinara

U Pokrajinskoj vladi danas je potpisan Ugovor o prenosu novčanih sredstava između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Puteva Srbije za rekonstrukciju puta od Temerina do Bečeja.

Finansirana će biti i izrada plana detaljne regulacije, idejnog rešenja i projekta, kao i pratećih studija i elaborata, za izgradnju obilaznice na trasi auto-puta E-75 (petlja Sever) – Novi Sad – Veternik – Futog – Begeč – Gložan – Čelarevo – Bačka Palanka.

Reč je o projektima vrednim 250 miliona dinara od čega je ovim ugovorom Pokrajinska vlada obezbedila 125 miliona dinara, i još toliko Vlada Srbije.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić prisustvovali su potpisivanju ugovora, a zatim su obišli radove na državnom putu Petrovaradin-Sremski Karlovci za koji je Pokrajinska vlada obezbedila 307 miliona dinara.

Ministar Vesić je rekao da je bio i u poseti Novom Sadu i da ministarstvo u novosadske saobraćajnice ulaže skoro 500 miliona dinara.

"Već su radovi u Ulici Kneza Miloša, u Venizelisovoj, a biće uradjen i put prema Veterniku. Osim toga radiće se mnoge saobraćajnice u Vojvodini. Znamo da se gradi brza pruga Novi Sad-Subotica, a biće rekonstruisane još dve regionalne pruge u Vojvodini, Reč je o paralelnoj pruzi sa brzom prugom – Pančevo – Kikinda – Subotica, i pruga Sombor – Vrbas", istakao je Vesić.

Ministar je naglasio da će nastaviti sa zajedničkim radom i uređenjem auto-puteva, brzih saobraćajnica i lokalnih puteva na teritoriji Vojvodine.

Dodao je da je gotovo 100 miliona evra uloženo u saobraćajnu infrastrukturu u Vojvodini.

Mirović je rekao da će zajedničkim novcem u naredne dve godine pripremiti projektnu dokumentaciju za izgradnju obilaznice, koja će omogućiti da u budućnosti kamioni više ne idu kroz Novi Sad.



"Vlada Srbije priprema izgradnju mosta između Bačke Palanke i Neština što će, zajedno sa obilaznicom oko Novog Sada, značiti za Novi Sad, Bački Petrovac, Bačku Palanku, Bač i za brojna sela koja će imati pristup brzoj saobraćajnici", rekao je Mirović.

Mirović i Vesić su najavili da će ove godine početi izgradnja auto-puta od Beograda do Zrenjanina, a kasnije od Zrenjanina do Novog Sada, a da će u narednim nedeljama početi I izgradnja "smajli" – brze saobraćajnice od granice naše zemlje sa Hrvatskom do granice sa Rumunijom, od Sombora do Srpske Crnje.

Autor: