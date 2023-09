KAKVO NAS VREME ČEKA DO KRAJA LETA? Detaljna prognoza - evo šta će se tačno dešavati u atmosferi do 23. SEPTEMBRA

U Srbiji će još u sredu biti sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, sa maksimalnom dnevnom temperaturom i do 35 stepeni Celzijusa, a u četvrtak dolazi do promene, pogotovo na severu zemlje.

U četvrtak dolazi do promene vremena, ali će već za vikend biti ponovo toplije i sunčano.

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa Ivana Ristića očekuje se da u četvrtak nad Srbijom bude više oblaka koji će ponegde uslovljavati kišu.

- Počeće da duva slab povremeno umeren, a u Vojvodini pojačan zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura će biti od 12 do 19 stepeni, maksimalna dnevna temperatura će biti od 28 do 32 stepena Celzijusa – kaže Ivan Ristić.

U petak promenjivo

U petak će doći do smene sunčanih i oblačnih intervala, sa uslovima za kišu i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom na zapadu i jugozapadu zemlje. Duvaće slab do umeren, na krajnjem istoku zemlje pojačan severozapadni vetar. Najniža jutarnja temperatura će biti od 13 do 18 stepeni Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura vazduha biti od 26 do 30 stepeni Celzijusa.

Više sunca za vikend

-Za predstojeći vikend ćemo imati sveža jutra, ali će biti sve više sunca i od nedelje, 17. septembra postepeno toplije prema nama jača afrički anticiklon koji nam donosi topao afrički vazduh – kaže Ristić.

Letnje temperature do kraja leta

U ponedeljak i utorak, 18. i 19. septembra najviše dnevne temperature će ponovo biti više, od 30 do 34 stepena Celzijusa.

- Usled razvoja islandskog ciklona u jakoj zapadnoj visinskoj struji ka nama u utorak i sredu, 19. i 20. septembra, stižu oblaci koji mogu usloviti kišu ali i malo svežiji vazduh tako da će od srede doći do manjeg osveženja i maksimalna temperatura biće od 26 do 30 stepeni. Sve do kraja kalendarskog leta, 23. septembra očekujemo letnje temperature, maksimalne dnevne biće preko 25 stepeni Celzijusa – zaključuje meteorolog.

