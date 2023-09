OVO SU ZNAKOVI I SIMPTOMI KOJI POKAZUJU DA JE VREME ZA ODLAZAK PEDIJATRU: Evo kada bebu moramo odvesti na vandredni pregled

Dr Ivan Đurić, lekar opšte prakse otkriva koji su to znakovi i simptomi koji ukazuju da bebu morate odvesti na vanredni pregled što je pre moguće.

Visoka temperatura: Ako je temperatura kod beba viša od 38° C, to može ukazivati na infekciju ili drugi zdravstveni problem. Poteškoće sa disanjem: Ako primetite da beba ima otežano disanje, zujanje ili grčenje, to može ukazivati na respiratorne probleme.

Ekstremni umor ili slabost: Ako primetite da je beba neuobičajeno umorna ili slaba, to može biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Neobičan osip: Osip koji je crven, otečen, bolan ili se širi treba obraditi od strane pedijatra.

Odbijanje hrane: Ako beba odbija hranjenje ili ima smanjen apetit, to može ukazivati na zdravstvene probleme.

Iznenadno povraćanje ili proliv: Ako primetite da beba povraća ili ima česte, tečne stolice, to može ukazivati na dehidraciju ili infekciju.

Neprestani plač: Ako beba neprestano plače i ne možete da je umirite, to može ukazivati na nelagodnost ili potencijalne zdravstvene probleme.

Nedostatak mokrenja: Ako primetite da beba ima smanjen broj mokrenja ili nema mokrenja uopšte, to može ukazivati na de

Očigledna bol ili nelagodnost: Ako primetite da beba deluje da je u bolu, drži se čudno ili plače kada dodirujete određene delove tela, to zahteva brzu procenu od strane pedijatra.

Promene u ponašanju ili svesti: Ako primetite promene u ponašanju bebe, kao što su letargija, konfuzija ili iznenadni gubitak svesti, to zahteva hitnu medicinsku pažnju.

