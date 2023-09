MARIJU OPELJEŠLILI U ITALIJANSKOM HOTELU - Srpkinji upali u sobu pa je pokrali, ZANEMELA NAKON REČI MENADŽERA OBJEKTA

Beograđanka Marija Čolić krajem avgusta uputila se na dugo čekano letovanje u Italiji. Zbog velike gužve na granici ona i drugarica rešile su da jednu noć prespavaju u mestu Noventa di Piave, nadomak Trsta, da bi sutra nastavile put odmorne. Međutim, put je mogao da se nastavi samo nazad ka Srbiji, jer su usred hotela opljačkane i ostavljene bez prebijene pare.

Kako je Marija ispričala osoblje u hotelu, menadžeri, pa čak i italijanska policija, prema njima su se ponašali kao da se ništa nije desilo, maltene kao da su one poludele, a ne da su žrtve iskusnih lopova.

- Uveče smo stigle, prespavale i ujutru sišle na doručak. To je trajalo pola sata. Odmah smo se popele u sobu, koja je bila uredno zaključana, sve je delovalo isto, ali sam primetila da mi je ranac pao na pod. Pomislila sam da sam ga možda nestabilno ostavila i nisam obratila dalje pažnju jer se videlo da je jedan od dva novčanika koja sam ponela unutra – počinje Marija svoju priču.

Njen mir nije trajao dugo, jer je sišla na recepciju i kada je htela da plati, drugog novčanika, sa novcem i karticama, nije bilo.

- U jednom novčaniku su mi bile kartice, a u drugom je bio pasoš i keš. Tog sa karticama nije nigde bilo, a iz tog sa pasošem je izvučen novac. Takođe, imala sam i kovertu sa dinarima, ni nje nije bilo. Za tih pola sata koliko smo mi jele, neko je ušao, pogledao i uzeo šta mu odgovara i otišao! I to nije ništa obio, već je očigledno imao ključ- karticu!



Na sreću, čim je primetila da joj nema kartica, Marija ih je blokirala, pre nego što su se otvorile radnje, koje tamo rade od 10.

Zbog načina na koji su osoblje hotela, menadžment, pa i italijanska policija reagovali, ova devojka je navukla strahove.

- Kada smo prijavili šta nam se desilo, ljudi sa recepcije su se pravili nemušti, rekli su da mora menadžer da dođe i da pogleda kamere, da će on to da reši, međutim uopšte se nije nama obratio, već je sve vreme bio na liniji sa recepcionerima. Posle je poslao ženu koja služi u kuhinji da nam kaže da moramo same da odemo u policiju, što smo i uradile - rekla je ona za "Alo".

Nisu mogli da se sporazumeju

Tamo ih je čekala nova drama, jer em niko ne zna engleski, em se ponašaju kao da ih je baš briga, nastavlja ona i dodaje:



- Dali su nam papir da popunimo, napisala na engleskom šta se desilo, koliko novca je nestalo, kada... a karabinjer je uzeo tu moju izjavu, prekucao na italijanskom i nastavio da radi nešto svoje. Neko vreme smo tu čekale, nismo htele da ih ometamo, ali pošto nam se niko nije obraćao, pitala sam hoćemo li sada da odemo do hotela da pregledamo kamere, a on mi je samo rekao: „Domani“, što znači sutra.

Zbog ovih komplikacija, ostale su u hotelu celog dana, morale da otkazuju sve što su zakazale, u nadi da će se situacija ipak rešiti dobro, međutim, nije bilo tako.

- U nekom trenutku je došla vlasnica hotela, koja je samo rekla da oni nemaju ništa sa tim. Osetila sam se kao u nekom filmu, unesrećena, kao žrtva koju niko ne vidi. Da se tako osećam i danas doprinela je policija, koja se do danas nije javila, a kada smo tražili da vidimo tu moju izjavu na italijanskom, videli smo samo da je napisano da je meni nestao novac u hotelu i da ja ne teretim nikoga.

Beograđanka se nada da bi ovu priču mogao da zaključi srpski konzulat u Trstu, kom se obratila i odakle su joj javili da su poslali upit policiji Noventa di Piave, ali nisu dobili nikakvu povratnu informaciju ni do danas, iako je to bilo 20. avgusta.



Za kraj, Marija kaže da joj je važno da njena priča dođe do što više ljudi jer želi da se takva situacija ne desi više nikome.

- Ovo se dešava u Italiji našim turistima redovno, na ulici, u kafićima, u lobijima, ali ovo – u hotelu, u sobi, to je nečuveno! Ja sada idem kod terapeuta da prevaziđem te strahove koji su mi ostali. Možda sam se i najgore osetila kada su rekli da neće da vrate kamere, već ostaje „vaša reč protiv naše“.

Ostale su mi traume

Kako Marija kaže, zbog ovog iskustva ima strah da ode bilo gde.

- Ne smem da idem dalje na put jer se plašim da će tako nešto moći da mi se ponovi, da neko može da upadne gde hoće kada hoće. Posebno to plaši jer nije u pitanju neki bezimeni hotel, već je prilično poznat i tamo dolazi jako puno ljudi sa našeg podneblja zbog nekog velikog tržnog centra, čak imaju i sajt na srpskom jeziku, ali kada se ovo desilo nisu se potrudili ni na engleskom normalno da razgovaraju, a kamo li na srpskom – kaže revoltirano naša sagovornica.

