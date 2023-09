Dunja Dragaš sudi se sa ocem svoje ćerke oko alimentacije. Do sada joj, kako kaže, duguje više od 13.000 evra.

- On je 2016. godine bio proglešn za tatu godine i njegova fotografija sa prvom ćerkom, isto iz vanbračne zajednice je obišla ceo svet. On je poznat javnosti, predstavlja se kao borac za prava samohranih roditelja - istakla je Dragaš.

Ona je gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić kaže da sudski spor i dalje traje i da joj on duguje alimentaciju za tri i po godine.

Kako kaže Dunja Dragaš to je dug od oko 13.000 evra.

- Boli me, ne kao ženu, ne da patim za njim, već zbog deteta. Da on nema dete kraj sebe, za koje se vodi kao samohrani otac, možda bi sve bilo i ok. Ja ovo ne radim zbog novca, ja ovo radim zarad mog deteta. Ja sam dete razvedenih roditelja i znam gde mi je ta očinska ljubav falila - navodi Dragaš.

Ona je istakla da njena ćerka ima sreću da osteti očinsku ljubav od strane njenog trenutnog partnera koji joj je velika podrška. Reč je o njenom provom momku kog je srela posle 20 godina.

- Ja sam se udala, on se oženio...sada su nam se putevi sreli ponovo. Odnosno ne sada, nego dok sam bila trudna sa Anjom. On je samo nestao, blokirao me, prestao je da mi se javlja... - kaže Dunja Dragaš.

Kako je dodala, prvi i poslednji put je video kada je imala 17 dana.

