Staniša Pavlović iz sela Trbušani kod Čačka gaji koze već 26 godina.

Još od početka epidemije korona virusa beleži se konstantan porast u prodaji kozjih proizvoda. Lekovita svojstva pored odličnih nutritivnih vrednosti dovele su do toga da potražnja za ovim proizvodima nikad nije bila veća.

Jedan proizvod je posebno tražen, a to je surutka od kozjeg mleka. Vremešni starac u 9. deceniji života kaže da vitalnost i odlično zdravlje duguje upravo kozama, a za surutku ističe da je eliksir mladosti.

Kozja surutka umesto lekova



Na dnevnom nivou može se popiti par čaša ovog proizvoda. Staniša tvrdi da mu pored surutke, lekovi uopšte nisu potrebni:

– Kozja surutka pravi je eliksir mladosti i zdravlja, korisna je za sve organe i imunutet – kaže Staniša Pavlović.

Za kozu se u narodu govori i da je “pokretna apoteka”, jer su proizvodi od njenog mleka sjajni su za jačanje imuniteta. Sve je više onih koji se odlučuju na uzgoj ovih životinja, kako zbog mleka, tako i zbog surutke:

– Ima 40 procenata proteina u sebi, a mnogo je konzumiraju i sportisti za jačanje mišića i čitavog organizma. Koze gajim već 26 godina i nikad veća potražnja nije bila za njenim proizvodima. Mleko se daje deci kod tegoba sa disajnim organima, ali mogu reći da je surutka još traženija i proizvod broj jedan kad su u pitanju koze – naglašava Staniša.

Koze su jednostavne životinje, veoma pogodne za uzgoj, a uz to su i vrlo isplative. Ovaj starac sve što pomuze u toku dana odmah i proda. I sva surutka ode kao da je nije ni bilo. Priprema se veoma lako i jednostavno:

– Odmah čim se pomuze, kozje mleko se prokuva, a zatim ide odmah na hlađenje i vraća se na šporet, dodaje se maja, ostavi se da odstoji, kada se napravi gruda to znači da je sir gotov. On se cedi celu noć, i to što se iscedi dobija se prvoklasna surutka. To je kao melem kada probate, slatkog ukusa, odmah osetite olakšanje i svežinu, čak vam se i svi receptori i čula aktiviraju – opisuje proces proizvodnje i benefite svojih proizvoda Pavlović.

– Vozio sam autobus i proputovao čitavu Evropu. U Nemačkoj sam video da tamošnji građani gaje i preko stotinu krava, a imaju jednu kozu koju muzu i mleko koriste samo za svoje lične potrebe – zaključuje Staniša za RINU.

