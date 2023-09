SUPERĆELIJSKE OLUJE PRAVE HAOS NAD EVROPOM: Preti li ova vremenska nepogoda Srbiji sutra? (VIDEO)

Nakon veoma visokih, ponegde čak i rekordnih temperatura, zapadna Evropa sada se nalazi pod uticajem snažne aktivnosti ciklona sa Atlantika, uz jake grmljavinske oluje, a deo ovih sistema sada se premešta prema našem području i Srbiji.

U poslednja 24 časa područje od Španije preko Francuske do Britanskjih ostrva zahvatile su snažne grmljavinske nepogode sa veoma obilnim pljuskovima.

Dotok tople i veoma vlažne vazdušne mase sa zapada Mediterana i znatno hladnijeg vazduha sa severa uslovili su da atmosfera veoma burno odreaguje i stvori snažne oluje.

Nažalost, lokalno su se formirale superćelijske nepogode sa gradom, orkanskim vetrom i vrlo obilnim pljuskovima.

Na severozapadu Francuske došlo je i do formiranja manjeg tornada. Srećom, pogodio je slabo naseljena područja.

Najkrupniji grad padao je na jugozapadu Francuske i na istoku Španije, naročito u oblasti Valensije.

More incredible footage from another viewpoint of today’s strong tornado in NW France. Structural damage has been reported. pic.twitter.com/BqN4lE4Jxg — Nahel Belgherze (@WxNB_) 17. септембар 2023.



Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, u ovom času ovaj snažan oblačni i padavinski sistem premešta se dalje na istok preko centralne Evrope i Alpa i ovim predelima donosi obilne padavine, ponegde i grmljavinske nepogode.



Ovaj oblačni sistem do jutra će zahvatiti i Srbiju, ali u znatno blažem obliku nego zapad Evrope. Ipak, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom i to prrvo u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, potom i u ostalim.

Prodor hladnog fronta i dotok hladnije vazdušne mase iznad tople, usloviće da dođe do formiranja i grmljavinskih oluja i nepogoda sa lokalnom pojavom grada, uz obilnije pljuskove i veoma jaku grmljavinu.

Arguably the greatest tornado footage ever captured in France. Check out the helical vortices. Video courtesy of Jérémy Leroux. pic.twitter.com/t2esSP21Qi — Nahel Belgherze (@WxNB_) 17. септембар 2023.



Najveća opasnost od grmljavinskih nepogoda očekuje se u zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, u Podrinju, u Mačvi, Kolubarskom okrugu, Sremu, u Šumadiji, na širem području Beograda, na jugu i istoku Banata, u Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu i na severoistoku Srbije.

Pre podne duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, posle podne u slabljenju. Kada vetar bude oslabio, u ovim predelima bi se zbog slabog strujanja oblačnost sa veoma obilnim padavinama zbog veoma slabog premeštanja veoma dugo zadržavala, te obilnim padavinama natapala jedno isto područje. U ovim predelima očekuje se da lokalno padne i preko 30-50 litara kiše po kvadratnom metru.

Brutal hailstorm in Villatoya, Albacete #Spain this afternoon bringing vehicles to a standstil on the National HIghway 322 👀



📹 Víctor Garcí#ClimateActionNow pic.twitter.com/gGPn29O76i — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 17. септембар 2023.

Srećom, snažne superćelijske oluje poput onih u zapadnim predelima Evrope se ne očekuju, što ne znači da lokalno neće biti nešto izraženijih grmljavinskih procesa.

Prodor hladnog fronta doneće i pad temperature vazduha, pa se nakon sutrašnjih 30°C, krajem dana očekuje osveženje, a u sredu će biti svežije za pet do sedam stepeni.

Za razliku od burnog utorka kada su grmljavinsi procesi u pitanju, u sredu se očekuje znatno stabilnije vreme, uz ređu pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Inače, grmljavinske nepogode karakteristična su pojava u Srbiji u toplijem delu godine, odnosno od aprila do oktobra, a naročito tokom maja i juna, dok njihova čestina javljanja opada prema kraju leta, pa i nisu tako česta pojava tokom septembra, a vezuju se uglavnom za prodore hladnog fronta i zahlađenja.

