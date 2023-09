'OD VIRUSA ZAPADNOG NILA ČEŠĆE OBOLJEVAJU I UMIRU MUŠKARCI' Direktorka "Batuta" o virusima koji haraju Srbijom: Moramo biti u pripravnosti!

Direktorka Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" prof. dr Verica Jovanović izjavila je da je podvarijanta "omikrona" nazvana "Eris" prisutna u Srbiji, ali da se ne treba po svaku cenu testirati, već da se to uradi kada lekari ukažu na to.

Kada se uporede brojke od ove i prošle godine, vidi se da je broj obolelih znatno porastao. Zbog perioda koji je pred nama i koji donosi više respiratornih infekcija važno je da budemo i u većoj pripravnosti.

- Mi moramo da podsetimo građane da svaka respiratorna infekcija i temperatura može da ukaže da se javio kovid. Od sada pa u narednih nekoliko meseci možemo očekivati pojačanu pojavu ovog virusa, ali i gripa. Maske su u ovom periodu prva mera kojom se štite obolela lica, koja dolaze u neku zdravstvenu ustanovu. Ne treba dozvoliti širenje virusa među pacintima i to je prva prevenitivna mera - kaže dr Jovanović.

Ona ističe da kovid nije nikakvo iznenađenje i da ga se ne treba plašiti, već da treba obratiti više pažnje na mere zaštite.

Vakcinacija

- Zdravstvene ustanove poseduju dovoljno kapaciteta da u njima može da se obavi vakcinacija i to je sada sasvim dovoljno. Nikada nismo ni prestajali sa vakcinacijom. Do sada su se uglavnom vakcinisala lica koja su putovala jer je negde još uvek potreban sertifikat. Lica sa hroničnim bolestima, onkološki pacijenti, dijabetičari, osobe sa transplatacikjom organa... su se vakcinisali, jer brinu o svom zdravlju - kaže dr Jovanović.

Ono što je važno, u rezervama ima i fajzer i moderne, koje imaju efekte posle redovne vakcinacije.

- Sada imamo ono što je dovoljno i potrebno, do sada je vakcinisalo nešto više od 12.000 lica. Svaki ko je primio jednu dozu pre tri meseca može da dođe da se revakciniše - kaže dr Jovanović.

Omikron Eris

- Mi smo analizom potvrdili da je "eris" nova podvarijanta omikron soja. Ona je dokaz da se virus veoma brzo menja i da su svakako prisutne, i to ne samo jedna već veći broj varijanti odjedniom. Omikrom je karakterističan po tome što se jako brzo širi. Klinička slika je blaga i prolazi od sedam do deset dana - kaže dr Jovanović za "Blic tv".

Omikron je kod nas prisutan već dve godine, a važno je da se sprovode sve preventivne mere, posebno one koje se odnose na lica starija od 65 godina i na hronične bolesnike.

Virus zapadnog Nila

- Klinička slika je u najvećem broju slučajeva bez simptoma. Manifestacije nisu prisutne. U veoma malom procentu slučaja dolazi do neuroinvazivnih formi i to su veoma teške forme. Znači da je napadnuto tkivo mozga, osobe onda odlaze u bolnicu. Simptomi groznice zapadnog Nila, koji se javljaju su vrlo visoka temperatura, poremećaj disanja, svi parametri biometrijske provere, liči na meningitis. Do sada smo imali 73 osobe kod kojih je potvrđen ovaj virus, a najveći broj slučajeva se registruje u Italiji i Grčkoj. Smrtnih ishoda do sada je 31. Češće su muškarci bili inficirani i umirali - kaže dr Jovanović.

Kada je u pitanju prevencija od ovog virusa, vakcine nema, pa je važno izbegavati područja gde ima dosta komaranaca, kao i koristiti sprejeve protiv istih.

Vakcina protiv gripa i korone

- Nema sumnja, stručnjaci preporučuju istovremeno davanje obe vakcine. Otpornost koja se razvija posle vakcinacije je adekvatna. Može se dobiti u isto vreme. Očekujemo i vakcinu protiv gripa uskoro. Polako se pripremamo i preporučujemo je svima - kaže dr Jovanović.

Vakcinacija protiv gripa od oktobra.

Virus zapadnog Nila

Broj obolelih je mnogo veći, mnogi su inficirani, a da to ni ne znaju. Slučaj denge imali smo kod majke i sina, ali su je imali dok su bili van zemlje.

