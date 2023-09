'KOCKANJE - BRZA ZARADA ILI GUBITAK RAZUMA?' Začarani krug počne zbog dostupnosti interneta, a često se završi KRIMINALNIM RADNJAMA! (VIDEO)

Tema koja intrigira javnost je da li je kockanje zarada ili gubitak razuma. Kada se priča o patološkom kockanju ne kaže se džabe od zabave do najopasnije bolesti zavisnosti.

Zašto broj kockara u Srbiji raste, naročito među mladima? Da li je jedan od razloga interent ili mogućnost kockanja online?

Kako se prepoznaje ova vrsta zavisnosti govorili su u Novom jutru koordinator tima SOS centar za prevenciju zavisnosti patološkog kockanja Jelena Manojlović i psiholog Željko Mašović.

Poražavajući je podatak da je 2022. registrovano oko 300 hiljada kockara, a među njima ima mnogo mladih.

- Laka dostupnost, internet, propagiranje kocke kao društveno prihvatljive i apsolutno legalizovane aktivnosti, čak i mnoge javne ličnosti, sportisti, glumci propagiraju to kao jednu vrstu bezbolne zabave, a upravo u njima svi mladi traže svoje uzore, pa se okreću toj aktoivnosti, smatraju da je to poželjno i da će da im donese novac- rekla je u Novom jutru Jelena Manojlović.

- Obično deca oko 16 godine ozbiljnije počinju da ulaze u kocku, a taj momenat puberteta i manjka novca pojačava tu želju za brzom zaradom- rekla je Manojlović.

- To je na žalost začarani krug. Ja sam odrastao devedesetih i kladionice su tad krenule, pa se sa flipera posle prešlo sa bežanja iz škole da bi se igralo 'veće-manje'. Postoje dve strane, kada imati proiliku kocke, a tu spada čak i loto i igre na sreću, ljudi imaju ideju da će možda preko noći postati milioneri. Ta potreba je naročito velika kod nekog ko je u finansijskom problemu- rekao je Željko Mašović, psiholog.

Pre dva meseca je kao bomba odjeknula vest da je jedna Beograđanka ukrala 56 milona dinara, novac je proneverila iz dva privredna društva, ali je još veći šok što j veći deo ovog novca potrošila na kocku.

- Nije ona verovatno ukrala sa tom idejom ali kao i svaki kompulzivni poremećaj, počela je i nije mogla da stane. To je ona proiča šta je veća zavisnost fizička ili psihička. Psihička zavisnost je najopasnija i onda uvek ideš ka tom da se nadaš, pa onda dobiješ jednom pa te to povuuče pa kažeš sebi evo vratiću.... sa druge strane imate i one koji prodaju stan i kupe jeftiniji da bi kockali, pa potroše novac pa onda prodaju i taj manji i tako se dolazi do toga da se na kocki sve izgubi - rekao je Mašović u Novom jutru.

- Kad uđemo u problem sa kockom mi prvo uzimamo novac od kojih ne možemo biti krivično gonjeni, a to je najčešće porodica. Onda počenemo da pozajmljujemo od drugova, poznanika, prijatelja, ne vraćamo te dugove i dalje smo u kocki onda krećemo da uzimamo od zelenaša i dolazimo do toga da počinjemo da pravimo kriminalna dela- rekla je Manojlović.

Kada se izvrši neko kriminalno delo zbog kocke, radi se vrlo pažljivo i prođe, pa kocka dobioje taj iluzorni momenat da onom ko kocka može sve da prođe i tu se stvara začarani krug.