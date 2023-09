Mali: Do sutra traje prijava za 10.000 dinara pomoći za decu

Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 dinara za svako dete u Srbiji starosti do 16 godina završava se sutra, 20. septembra, izjavio je danas potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

Кako je rekao, to je rok do kog roditelji i staratelji dece mogu da se prijave za isplatu novca koja počinje 25. septembra.

Prijava se odvija putem portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs,a a podnosilac prijave unosi broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac.

On je dodao da se u prethodnih mesec dana, od 20. avgusta otkad traje prijavljivanje, na listi za isplatu do sada našlo 1.026.901 dete. Računajući i decu iz hraniteljskih i socijalno ugroženih porodica, koja su automatski prijavljena, njih 67.162, to znači da je do sada prijavljeno ukupno 1.094.063 dece. Pravo na pomoć ostvaruje ukupno 1.190.000 dece.

- Rebalasnom budžeta za ovu pomoć odvojili smo 11,9 milijardi dinara ili oko 100 miliona evra u tu namenu, a ubrzo po završetku prijave, već od 25. septembra, ćemo početi sa isplatom. U svakoj krizi uloga države je da pokaže snagu i da podrži svoje građane, naročito njene najosetljivije kategorije kao što su deca - rekao je potpredsednik Vlade i podsetio da se ova pomoć može dobiti za svako dete koje je državljanin Republike Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon tog datuma.

Кako je dodao, tokom prethodne četiri godine nekoliko povezanih kriza koje su poremetile ekonomske tokove u celom svetu, pa i u Srbiji, država je mislila o svim kategorijama građana, pa je tako i građane i privredu pomogla paketima pomoći od devet milijardi evra.

- Imali smo isplatu svim punoletnim građanima, pomoć penzionerima, pomoć deci i sada nas nakon isplate ovih 10.000 dinara očekuje i isplata po 20.000 dinara svim penzionerima. Želimo da olakšamo efekte inflacije, da podržimo građane onda kada im je najpotrebnije i to i radimo - zaključio je Mali.

On je poručio da paralelno sa isplatama različitih vrsta pomoći, ne izostaju ni povećanja plata i penzija, sve kako bi se anulirale posledice rasta cena, pre svega hrane, na tržištu.

Tako su, kako je rekao, već počele isplate uvećanih dela zarade medicinskim sestrama i tehničarima, a tokom septembra i oktobra biće isplaćene uvećane zarade i u prosveti i ustanovama socijalne zaštite.

- Potom u oktobru sledi još jedno povećanje penzija od 5,5 odsto - rekao je ministar finansija.

Uz sve ovo, zaključio je, prebrodićemo i ovu krizu, a svi napori su usmereni ka tome da je građani u što manjoj meri osete.

