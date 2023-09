Evo gde će penzioneri imati popuste zahvaljujući novoj kartici: Još 16 kompanija postalo deo projekta

U Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) danas su potpisani sporazumi sa 16 preduzeća koja su se uključila u akciju Penzionerska kartica, a potpisivanju je prisustvovao ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali.

Prema njegovim rečima, današnjim potpisivanjem sporazuma broj firmi i institucija koje su podržale ovu akciju, a koja penzionerima omogućava da jeftinije dolaze do određenih proizvoda i usluga premašio je 600.

- Naftna Industrija Srbije će dati popust od jedan do tri dinara po litru goriva zavisno od vrste goriva. Sporazum sa Putevima Srbije omogućava smanjenje cene putarine za tri odsto za naše najstarije sugrađane. Ljudi iz Amana, koji su takođe potpisali sporazum nude do 10 odsto popusta na svoj asortiman - rekao je Mali i ocenio da će najstariji imati ogromne koristi od posedovanja kartica.

Prema njegovim rečima, skoro 870.000 penzionera se prijavilo za nove kartice, najstariji ih već podižu u filijalama Fonda PIO, a do 1. oktobra biće gotove kartice svih koji su se prijavili za njih. Pozvao je one koji se nisu prijavili da to urade.

Mali je najavio da za desetak dana sledi vanredna indeksacija penzija, odnosno povećanje od 5,5 odsto, a od 1. januara za 14,8 odsto, pa će prosečna penzija tada biti 390 evra.

- Penzije su i sigurne i bezbedne, a Fond PIO nikada nije bio stabilniji niti su bile manje subvencije iz budzzeta za isplatu penzija. To je posledica činjenice da imamo rekordan broj zaposlenih, pa prema podacima iz juna imamo 2,3 miliona radnika koji plaćaju poreze i doprionose a time se puni Fond PIO - rekao je Mali.

Dodao je da osim povećanja penzija, sleduje i jednokratna pomoć penzionerima od 20.000 dinara koja će im biti isplaćena između 25. novembra i 5. decembra. Primena Penzionerskih kartica počinje 1. oktobra, što će kako je Mali najavio, biti obeleženo u Vrnjačkoj Banji, gde će biti održana penzionerska olimpijada. Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović je istakao da ovaj fond sledi politiku Vlade Srbije a to je politika odgovornosti i brige o najstarijim sugrađanima.

- To pokazujemo kroz povećanja penzija, novčano davanje od 20.000 dinara koje će do 5. decembra svi penzioneri dobiti ali i drugim merama koje Fond PIO sprovodi a to je milijardu dinara za besplatan boravak penzionera u banjama, paketi za najugroženije - rekao je on.

Istakao je da broj od oko 870.000 prijavljenih penzionera pokazuje da se ide u pravom smeru i da je neophodno animirati još privrednih subjekata da se uključe i pomognu da penzioneri bolje žive. Savetnik predsednika Privredne komore Srbije (PKS) Milun Trivunac je rekao da se PKS uključila u ovu akciju kao partner Vlade Srbije i naglasio da je posebno važno da su među onima koji su se odazvali osim trgovinaskih lanaca i zdravstvene ustanove kao što su apoteke, razne ambulante, ordinacije.

- Očigledni su benefiti za penzionere, a što se privrede tiče ove mere su dobre i za nju, jer davanjem popusta i same firme na neki način ulažu u svoju bazu klijenata i održavaju sopstveno tržišno učešće - rekao je Trivunac.

Sporazume su potpisali direktor Fonda PIO Relja Ognjenović i direktori i predstavnici ovih kompanija koje dolaze iz najrazličitih sektora kao što su Naftna industrija Srbije, Aman, Putevi Srbije. Akciji su se priključila tri doma za stare, Akvaten, kompleks i dom za stare Alibunar, Dom za smeštaj odraslih i starijih "Sveti Trifun" iz Beograda, i više medicinskih ustanova i banja, očna kuća Albert Beograd, Dijagnostički centar Albert Beograd, Specijalna bolnica Merkur Vrnjačka banja, Banja Rusanda iz Melenaca, Milennium Medical Centar, Vranjska banja, te Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti Sokobanja, za rehabilitaciju Banja Kanjiža, Junaković Apatin i Gamzigrad, iz Zaječara kao i Atomska banja Gornja Trepča.

Jedan od današnjih potpisnika sporazuma, direktor Amana Nemanja Petrović za Tanjug je rekao da će svaki penzioner sa Penzionerskom karticom koji uđe u neki prodajni objekat ovog trgovinskog lanca širom Srbije imati pravo na popust do 10 odsto na razne artikle.

- Na neke proizvode kao što je akcizna roba ne mogu da se daju popusti ali smo se potrudili da proširimo asortiman onoga što će biti na popustu kao i onoga što se prodaje kroz akciju "Bolja cena" - rekao je on.

Dodao je da će akcijom biti obuhvaćen kompletan asortiman, delikatesni i mlečni proizvodi, slatki i slani konditori i slično. Vršilac dužnosti direktora Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti Sokobanja Ivana Filipović za Tanjug je rekla da se ova bolnica među prvima prijavila za popuste za Penzionersku, karticu jer su penzioneri njihovi najverniji korisnici.

- U našoj ustanovi penzioneri inače dobijaju 10 odsto popusta na regularne cene i mogu da plaćaju na šest rata. Sa Penzionerskom karticom osim tih pogodnosti moći će da skupljaju i poene koje im dodeljuje Fond PIO, a to će početi kada krene primena kartica i skupljanja poena - rekla je ona.

