Đorđević: Sve ekipe na terenu, očekujemo da sutra popodne Šid dobije struju (FOTO)

Sve raspoložive ekipe Elektromreže Srbije trenutno su na terenu i rade na otklanjanju štete izazvane padom tri delokovoda na teritoriji Sremske Mitrovice i Šida, izjavio je danas izvršni direktor za prenos te elektroenergetske kompanije Branko Đorđević, dodajući da se očekuje da će sutra u popodnevnim časovima 11.000 domaćinstava u opštini Šid dobiti struju.

Đorđević je za Tanjug naveo da je Elektromreža Srbije AD sinoć, nakon nevremena koje je zahvatilo Srem, angažovala sve raspoložive kapacitete i da su na teren poslati ljudi iz Novog Sada, Beograda, Kruševca, Niša, Valjeva Bora, kako bi radili na otklanjanju posledica havarije koja je zadesila Sremsku Mitrovicu i Šid.

"Maksimalno smo angažovani i dajemo sve svoje mogućnosti, znanje, raspoložive kapacitete da dođemo što pre do situacije kada će Šid dobiti napajanje. Optimistička prognoza je da bi to trebalo da bude sutra u popodnevnim časovima", rekao je on.

Đorđević je naveo da je Elektromreža Srbije tehnički opremljena i da ima servisne stubove koji se postavljaju u situacijama kada dođe do ovakvih havarija, a koji će biti postavljeni u najkraćem roku, pojašnjavajući da je njihova prednost u tome što se postavljaju znatno brže od klasičnih stubova.

Podsetio je da je Elektromreža Srbije pre desetak godina, kada se dogodila nesreća u Majdanpeku koji je ostao bez napajanja, nabavila servisne stubove i dodao da se trenutno raščišćava teren i priprema potrebna dokumentacija za postavljanje stubova.

Đorđević je podsetio da je juče oko 17.00 sati vremenska nepogoda praćena olujnim vetrom i jakom kišom pogodila područje zapadnog Srema i opštinu Šid, koja je pretprela najveću štetu u tom nevremenu.



"Tom prilikom na jednom uskom pojasu pojavila se čudna vremenska pojava za ove prostore - vetar u obliku pijavice koji je porušio tri stuba na dalekovodu kojim se napaja opština Šid na visokonaponskoj strani, a tada je trafostanica u Šidu ostala bez napajanja sa visokog napona i samim tim potrošaci u celom gradskom području su ostali bez struje", naveo je on.