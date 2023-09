OGLASILA SE DOKTORKA NAKON KRAĐE MESA SA STOČNOG GROBLJA: Meso uginule životinje je otrov za organizam! Koriste CRKOTINU za hranu

Nakon što su dve osobe uhapšene u Subotici zbog sumnje da su krali meso sa stočnog groblja sa uginulih životinja i prodavali ga, oglasila se i doktorka Radmila Šehić i objasnila koliko može biti opasno ukoliko je neko to meso konzumirao!

Specijalista opšte prakse dr Radmila Šehić naglasila je da je uginulo meso izvor mogućih brojnih oboljenja, pa čak i onih koja traju decenijama!

- Odmah po uginuću, nekoliko sati potom, počinje proces razlaganja tkiva i mišića, kao i početak truljenja leša životinje. Konzument mesa nikada ne zna kada je koja životinja uginula i na koji način. Čovek se oslanja pri kupovini mesa na prethodnu proveru od strane inspekcijskih službi. Međutim, dešava se da se životinjsko meso kupuje naslepo, ili još gore kada ljudi naiđu na crkotinu, koriste je za hranu - navodi dr Šehić.

Naglasila je da je uginula životinja mešavina truležnih bakterija, parazita, otrova i virusa koji napadaju samo beskrvno tkivo.

- Samim tim su izvor opasnosti po ljudsko zdravlje i život. Naročito je otporan parazit trihineloza, koji po konzumaciji zaraženog mesa napada novog domaćina i zadržava se u organima i tkivima decenijama ugrožavajući čoveka. U principu, tako upotrebljavano meso, iznutrice, kosti uginule životinje, čine otrov za organizam čoveka, naročito što nisu dovoljno ni termički obrađena - naglasila je ona za Kurir.

Podsetimo, B. S. (30) i D. P. (38) iz Subotice uhapšeni su zbog proizvodnje i stavljanja u promet škodljivih proizvoda.

Oni su prema saznanjima Kurira skidali delove mesa sa uginulih životinja na stočnom groblju u Subotici.

- Sumnja se da su skidali delove mesa sa butova uginulih životinja, a u pitanju si najverovatnije svinje. To su uzimali sa stočnog groblja u Subotici, pratili su da je jedna farma u blizini izbacila uginule životinje i uzeli su to meso. Proverava se da li je to meso, i ako jeste, na koji način je stiglo do kupaca, kao i to da li su planirali da ga prodaju preko društvenih mreža - naveo je izvor Kurira.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Autor: