KADA HLADNI FRONT STIŽE U SRBIJU? Detaljna prognoza po danima - Snažan ciklon dolazi sa severozapada Evrope

Ovog poslepodneva u Srbiji preovladava sunčano i relativno toplo vreme za ovo doba godine, uz temperature i do 28°C, dok je prosek za kraj septemba od 20 do 24°C. Inače, već sada možemo da najavimo i tačnu satnicu pogoršanja vremena.

U ovom času veoma snažan ciklon nalazi se na severozapadu Evrope i on donosi orkansku oluju Britanskim ostrvima.

U sklopu ovog ciklona nalazi se i veoma izražen hladni front.

U narednih 48 sati ovaj ciklon nastaviće put prema severu Evrope, a zajedno sa njim premeštaće se i napomenuti hladni front dalje prema istoku.

Ipak, prelaskom preko Alpa on će dosta oslabiti na svom putu prema našem području, a njegov dolazak očekuje se u noći ka nedelji.

Do tada će se nad Srbijom zadržati pravo letnje vreme, stabilno i sunčano, a da smo zakoračili u jesen podsetiće nas sveže noći i jutra.

Nad većim delom kontinenta i nad našim područjem preovladava uticaj veoma izraženog anticiklona i povišenog pritiska.

I dok se nad severozapadom Evrope nalazi veoma izražen ciklon, još jedan ciklon nalazi se nad jugom Grčke i Italije, svojim centrom iznad Jonskog mora i on već danima donosi veoma obilne padavine Grčkoj, povremeno i snažne grmljavinske oluje, a ovi sistemi su najizraženiji ponovo u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima, koji su početkom septembra već bili na udaru poplava nezamisilivih razmera zbog dejstva ciklona, koji je kasnije prerastao u u mediteranski uragan. On je tada razorio severoistok Libije i ubio preko 15.000 ljudi.

Srećom, ovog puta Grčku ne očekuje scenario poput onog sa početka septembra, ali problema sa poplavama biće u centralnim i jugoistočnim predelima. Ovog puta grmljavinske oluje nisu zaobišle ni Atinu.

U petak i u subotu u Srbiji sunčano i vreme identično današnjem. Ujutro se u dolinama i kotlinama očekuje magla.

Jutarnja temperatura biće od 7-8 do 13-14°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C, u Beogradu do 27°C.

U subotu uveče posle 22 časova hladni front stići će do Vojvodine, ali kao veoma oslabljen i doneće tek ponegde kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz umeren severozapadni vetar i manji pad temperatue vazduha.

Ovaj hladni front i pogoršanje vremena u sklopu njega tokom nedelje preći će i preko ostalih predela Srbije, dok će istovremeno na severu biti suvo i bez padavina.

Srećom, ne očekuju se značajnije padavine poput onih od prethodnog vikenda, niti će pogoršanje biti jačeg karaktera.

Ipak, u nedelju svežije, a maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C, u Beogradu do 23°C.

Od ponedeljka stabilizacija vremena, pa će sam početak oktobra biti sunčan i relativno topao, uz maksimalne temperature u utorak i u sredu i do 27-28°C.

Već u sredu posle podne stiže novo pogoršanje vremena, uz prolazne padavine. I pored manjeg pada temperature, ostaće umereno toplo, uz prosečne temperature za sam početak oktobra, a to su vrednosti oko 22-23°C.

Prema trenutnim prognozama nema jačeg zahlađenja na vidiku, odnosno onog u pravom jesenjem obliku.

Autor: