OKTOBAR I TEMPERATURE DO 26 STEPENI! Evo kakva će biti ova nedelja - DAN PO DAN i kakve sve obrte da očekujemo ovog meseca

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u utorak 3. oktobra biće pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, ali se od srede očekuje prolazno naoblačenje sa kišom što će doneti i manji pad temperature.

Pred nama je topao oktobar i topla jesen

Veoma toplo u utorak, a zatim sledi manji pad temperature

U utorak će duvati slab i umeren, južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura će biti od 7 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

Pretežno sunčano pre podne biće u sredu, dok se posle podne očekuje prolazno naoblačenje uz manji pad temperature i tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koje će prvo zahvatiti severne predele Srbije. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni Celzijusa.

- U četvrtak 5. oktobra će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a u brdskoplaninskim predelima povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 25 stepena Celzijusa – najavio je RHMZ.

U petak do 25, u Novom Sadu i Nišu 24 stepena Celzijusa



Prema petodnevnoj vremenskoj prognozi, u petak će u Beogradu biti pretežno sunčano, maksimalna temperatura će biti do 25 stepeni, a minimalna do 13 stepeni Celzijusa.

U Novom sadu će biti pretežno sunčano. Minimalna temperatura će biti do 8 stepeni, a maksimalna do 24 stepena Celzijusa. U Nišu se očekuju iste vremenske prilike, osim što će minimalna temperatura biti za stepen niža, 7 stepeni Celzijusa.

Temperature iznad proseka

Prema prognozi za period od 9. do 15. oktobra, temperaturna odstupanja sedmodnevne, maksimalne i minimalne temperature, će biti iznad višegodišnjeg proseka za ovo doba godine.

Izgledi vremena za oktobar

Minimalna temperatura će se kretati od 7 do 14 stepeni, a između 1.000 i 1.600 metara nadmorske visine biće od 3 do 10 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura će biti od 22 do 25 stepeni, a krajem meseca od 18 do 22 stepeni Celzijusa. Između 1.000 i 1.600 metara nadmorske visine, maksimalna temperatura će biti od 15 do 20, krajem navedenog perioda će biti niža, od 12 do 17 stepeni Celzijusa.

U drugoj polovini oktobra moguća je češća pojava kiše

U drugoj polovini meseca, od 16. do 22. oktobra, minimalne temperature će biti od 6 do 12 stepeni, na 1.000 metara i većim nadmorskim visinama od 1 do 9 stepeni, dok će se maksimalne dnevne temperature kretati od 16 do 21 stepen Celzijusa, a na zapadu i jugu Srbije i do 24 stepena Celzijusa. Na planinama, iznad 1.000 metara nadmorske visine, biće od 10 do 19 stepeni Celzijusa.

Zahlađenje za kraj meseca

Poslednje sedmice u oktobru, od 23. do 29. oktobra, minimalne temperature će biti od 5 do 12 stepeni, iznad 1.000 metara nadmorske visine od 0 do 8 stepeni Celzijusa. Maksimalne dnevne temperature vazduha će se kretati od 15 do 20 stepeni, na zapadu i jugu Srbije i do 23 stepena.

Više kiše u drugoj polovini meseca

Izgledi vremena za Beograd pokazuju da će od 12. do 27. oktobra biti promenljivo i toplije vreme za ovo doba godine sa češćom pojavom kiše ili lokalnih pljuskova, koji će 12. oktobra biti praćeni i grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju oko 15, 19. i 23. oktobra.

Minimalna temperatura u tom periodu u Beogradu će biti od 9 do 15 stepeni, a maksimalna od 16 do 22, a oko 12, 16, 20. i 26. oktobra i do 26 stepeni Celzijusa.

Meteorolog Sovilj : "Topao oktobar, ali i topla cela jesen"

Kako je za „Blic“ pred početak jeseni izjavio Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ, posle izuzetno toplog septembra, prognozira se i topao oktobar, ali i topla cela jesen“.

- Ipak, pozitivno odstupanje temperature neće biti kao u septembru. Zaista smo imali septembar koji će sigurno biti na vrhu liste najtoplijih. I oktobar i nastupajuća jesen, iako će imati pozitivno odstupanje temperature, ono će biti manje. Očekuje se odstupanje od +1 do +2 stepena. Tako je prognozirana srednja maksimalna temperatura za oktobar od 18 do 21 stepen u nižim predelima. Procenjuje se da bi moglo da bude do pet letnjih dana u nižim predelima, a to su dani kada maksimalna temperatura prelazi 25 stepeni. Iako će prva sedmica oktobra biti relativno suva i relativno stabilna, u nastavku meseca, u drugoj i trećoj dekadi treba računati na povremena naoblačenja pa će mesečna količina padavina biti prosečna, od 40 do 70 mm u nižim predelima- rekao je meteorolog Slobodan Sovilj.

