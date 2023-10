SVE ŠTO NE ZNATE O RAKU DOJKE: Limfni čvorovi govore mnogo! Ako ste primili VAKCINU protiv kovida obavezno kažite lekaru

Oktobar je mesec posvećen podizanju svesti o raku dojke. Većina nas upoznata je sa glavnim simptomima i odlikama ove bolesti, proceduri dijagnostikovanja i toku lečenja. Međutim, postoje i neke manje poznate činjenice koje su takođe izuzetno važne.

Postoji mnogo različitih vrsta raka dojke

Profesor Richard Simcock, glavni medicinski radnik u Macmillan Cancer Support-u, kaže da postoje četiri kategorije koje se koriste za opisivanje karcinoma dojke i određivanje tretmana koji je nekome potreban. Prvo, doktori će govoriti o tome odakle se bolest razvila - obično dolazi iz mlečnih kanala (duktalni) ili iz žlezda (lobularni). Zatim će pogledati broj i veličinu tumora.

Ocene daju predstavu o tome koliko brzo ćelije raka rastu – treći stepen je najagresivniji i najverovatnije će se širiti. Na kraju, oni gledaju na šta su ćelije raka osetljive. „Negativ“ znači da nije osetljiv na određene hormone - što bi značilo da pojedini lekovi neće delovati na njega. Stoga bi trebalo da govorimo o raku dojke u množini - piše The Guardian.

Terapija nije ista za sve pacijente

Kod nekih pacijenata lečenje se sastoji od hemoterapije, operacije i zatim radioterapije. Za druge pacijente se stvari rade drugačijim redosledom, ili nisu sve potrebne.

Očigledno, što manje ovoga morate da prođete, to bolje. Svakako, nemojte se plašiti da pitate lekara zbog čega predlaže ili ne predlaže određenu vrstu lečenje.

Hemoterapija može značiti mnogo različitih stvari

Reč hemoterapija obuhvata mnoštvo lekova koji se daju pacijentima na različite načine. Hemoterapija može uključivati samo uzimanje tableta ili boravak u bolnici uz intravenozno davanje lekova.

Ako imate jedan od gena, rizik je ogroman

Studije pokazuju da u opštoj ženskoj populaciji postoji 11 odsto šanse za rak dojke pre 80 godine. Za one sa BRCA 1 ili BRCA 2 genima za rak, rizik je do 79 odsto, odnosno 77 odsto.

- Imati BRCA mutaciju je kao da vozite pod dejstvom alkohola - kaže prof. Simkok i dodaje:

- Nećete se nužno slupati, ali ste manje sigurni od drugih ljudi. Postoje stvari koje možete da uradite da biste pokušali da ublažite rizik, kao što su zdrava ishrana i vežbanje, ali šanse za oboljevanje su protiv vas.

Možete izgledati zdravo iako imate rak

Mnoge žene se bave sportom, jedu uravnoteženo i izgledaju zdravo, a ipak dobiju dijagnozu kancera dojke. Često jedini simptom koji primete bude bol, koji često poverzuju sa nekim drugim uzročnicima, ili jednostavno iznenada napipaju kvržicu na grudima.

Vaši limfni čvorovi govore mnogo

U pazuhu se nalazi i do 40 limfnih čvorova. Kada imate kvržicu u dojci, lekari će želeti da pregledaju i limfne čvorove, jer ako se rak proširio, to obično bude upravo na tamo. Ako se to dogodilo, možda će morati da budu uklonjeni. Čak i ako nije došlo do širenja, lekari mogu uzeti uzozke iz limfnih čvorova i poslati ih na proveru, iako je predložena mastektomija ili operacija za uklanjanje tumora.

Važno je doktorima napomenuti i ukoliko ste primili vakcinu protiv kovida ili gripa jer limfni čvorovi nekada mogu oteći i iz tog razloga.

Hemoterapija može izazvati menopauzu

U nekim slučajevima lekari mogu aktivno pokušavati da vas uvedu u menopauzu jer je 80odsto karcinoma dojke osetljivo na estrogen i potiskivanjem jajnika pokušavaju da spreče rast i širenje tumora.

Johnstone-Burt, saradnik na genomici na Macmillan institutu, kaže da se neki pacijenti bore sa jakim simptomima poput bolova u zglobovima i noćnim znojenjem. Prof. Simkok ističe da može biti teško reći pacijentima da ne mogu da imaju hormonsku terapiju jer bi to moglo da izazove povratak raka.

Tablete protiv nus pojava terapije

Ohrabrujuće je znati da se skoro sve što se dešava dok se lečite nekome već dogodilo, a doktori i medicinske sestre uvek imaju odgovor. Međutim, može biti uznemirujuće kada vam daju lekove za borbu protiv neželjenih efekata pre nego što su se oni i desili, a koji će sprečiti povraćanje ili čest odlazak u toalet. Ponekad, uzimanje jedne stvari znači da ćete možda morati da uzmete drugu da biste se borili protiv njenih nuspojava.

Rak dojke znači da morate više brinuti o svojoj probavi

Iznenadićete se koliko ljudi – lekari, medicinske sestre, drugi zdravstveni radnici, žele da znaju koliko ste često bili u toaletu. U prvoj nedelji lečenja, odgovor može biti - "nisam bila danima", pa je nekada po preporuci lekara neophodno uzimanje laksativa. Zato, budite spremni da izgubite sve zadrške koje možete imati u vezi sa opisivanjem onoga što se dešava u toaletu.

Možete sačuvati deo svoje kose

Jedan od najgorih neželjenih efekata mnogih hemo lekova koji se koriste za lečenje raka dojke je gubitak kose koja često ne izraste ponovo dok se terapija ne završi.

Jedna od pomoćnih opcija je hladna kapa: šešir koji hladi vaš skalp dok imate hemoterapiju i štiti folikule od posledica primanja previše lekova. S druge strane, nekim ženama je lakše da preuzimu kontrolu i potpuno ošišaju kosu ili obriju glavu.

Dlačice u nosu su takođe važne

Kada čujete za hemoterapiju i gubitak kose, možda ne mislite ni na šta osim dlake sa glave, ali ova terapija utiče na sve kosmate delove tela. Tada shvatite da dlačice u nosu imaju višestruku ulogu: osim što sprečavaju da vam čestice i prašina iz vazduha ulaze u nos, one zaustavljaju i sekret iz nosa kako se bi spuštao.

Umor nije isto što i premorenost

Kada lekari upozore pacijente na umor, mnogi čekuju da će se osećati kao da suimali neprodspavanu noć ili veoma naporan dan. Međutim, najčešće osećaj nije takav. Neki pacijenti ne osećaju da imaju dovoljno snage da pređu sa jednog kraja sobe na drugi. Ako ste aktivna osoba, ovo može biti veliki šok.

Iako ste imali mastektomiju i dalje morate biti oprezni

Mastektomija zaista uklanja većinu tkiva dojke, ali uvek ostane još ponešto, a to znači da postoji šansa da bi se rak mogao vratiti. Radioterapija dodatno smanjuje rizik, a i druge terapije koje su napravljene da se bore sa zaostalim ćelijama raka i spreče njihov razvoj u budućnosti. Čak i uz sve ovo, strah od ponovnog pojavljivanja ipak ostaje.

Pre rekonstrukcije doktori mere vaše grudi

Pre nego što vas uputi na mastektomiju i rekonstrukciju, plastični hirurg bi trebalo da vam izmeri grudi kako bi bio siguran da će implantati koje će koristiti biti prave veličine.

Neke žene umesto implanata biraju umetke

Ne odlučuju se sve žene za rekonstrukciju grudi jer im se jednostvno ne dopada ideja da ih implanti pritiskaju, pa nose neku vrstu umetaka u grudnjaicma. S druge strane, postoje jednostavno žene koje biraju da ostanu takve kakve jesu, bez implantata i umetaka.