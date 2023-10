Guverner Rotarija Aleksandar Radojičić: Zajedno možemo iskoreniti polio

Rotari Distrikt za Srbiju i Crnu Goru na čelu sa guvernerom Aleksandrom Radojičićem i ove godine se pridružuje incijativi „Moje putovanje do kraja poliomijelitisa“, čiji je cilj podrška globalnom iskorenjivanju poliomijelitisa. Ovu akciju je pokrenuo Bašar Asfur (Bashar Asfour), rotarijanac koji je tešku infekciju savladao problemom paralize nogu u detinjstvu.

Kako bi promovisali globalni projekat Rotari Internacionale pod motom „Zajedno, možemo iskoreniti i sprečiti polio“, 08. oktobra Rotari Distrikit za Srbiju i Crnu Goru oraganozovaće akciju zajedno sa Crvenim krstom Beograda na kojoj će gost biti Bašar Asfur, a prikupljena sredstva od donacije biće usmerena u Rotari Poli fond za iskorenjivanje dečije paralize", izjavio je guverner Rotari Distrikta 2483 za Srbiju i Crnu Goru Aleksandar Radojičić.

"Inicijativa Bašara Asfura ima za cilj podizanje svesti i prikupljanje neophodnih sredstava za borbu protiv dečije paralize, najvažnijeg projekta Rotari Internacionale. Ističući teške posledice bolesti svojom ličnom pričom, on će ukazati na važnost vakcinacije i inspirisati mnoge Evropljane da daju lične donacije za podršku ovom Rotari projektu broj jedan. Kao rotarijanac, Bašar Asfur je preuzeo ličnu misiju iskorenjivanja dečije paralize na globalnom nivou. Njegov put je primer snažne volje i posvećenosti cilju. Do kraja svog putovanja za kraj poliomijelitisa on će preći oko 9.500 kilometara za 55 dana, preći 16 zemalja i sastati se sa rotarijancima iz 30 rotari distrikta. Bašar Asfur će završiti svoje putovanje u gradu Chemnitz u Nemačkoj, 21. oktobra, gde će svi nemački rotarijanci zajedno proslaviti Svetski dan dečije paralize", naveo je Radojičić

Dečija paraliza - poliomijelitis je veoma zarazna virusna infekcija koja može dovesti do paralize, poteškoća sa disanjem, pa čak i smrti.

Rotary International sa svojim partnerima pokrenuli su Globalnu inicijativu za iskorenjivanje polio pre više od 35 godina kada je bolest je paralizovala više od 1.000 dece svakog dana. Od tada, slučajevi polio virusa opali su za 99,9 posto. Trenutno, samo dve zemlje, Avganistan i Pakistan, ostaju endemske za poliomijelitis, a prenos divljeg poliovirusa tek treba da bude prekinut. U skladu sa svojom posvećenošću, Rotari ima za cilj da prikupi 50 miliona dolara godišnje u naredne tri godine,uporedo sa Gejts fondacijom koja učestvuje sa dva puta više sredstava. Ovaj prošireni sporazum će iznositi ukupno do 450 miliona dolara za podršku Globalnoj inicijativi za iskorjenjivanje poliomijelitisa.