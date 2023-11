Prof. dr Dejan Radenković, hirurg prve hirurške klinike i predsednik prvog Pankreasnog kluba kaže da postoji puno lekova za rešavanje problema pankreasa i mnogo metoda lečenja istog, iako su mnogo zagovornici teorije da leka nema.

ŠTA JE PANKREAS? Pankreas je žlezda iznad želuca, pored tankog creva. Pakreatitis nastaje usled upale pankreasa (gušterače) tako što enzimi za varenje napadnu pankreas pre nego odu u tanko crevo. Postoje dve vreste pankreatitisa: akutni i hronični. Akutni pankreatitis nastaje kada enzimi počinju da vrše autodigestiju pankreasa, odnosno razaranje ove žlezde. Bolest se uz adekvatnu terapiju sanira, a funkcija pankreasa posle izvesnog vremena vraća u normalu. Incidenca pankreatitisa se razlikuje u različitim zemljama. U SAD uglavnom zavisi od konzumiranja alkoholnih pića, a u Engleskoj od postojanja kamenčića u žučnim putevima i samoj žučnoj kesi.

Radenković navodi da mnogo toga može da se izleči, od kancera, pa sve do akutnih upala. Kako kaže, ovaj bol, odnosno upala pankreasa, isprovociran je ili nekim masnim obrokom, preteranim unosom alkohola, ili nastankom sitnih kamenčića u žičnoj kesi, koji se pokreću unosom masne hrane ili alkoholom.

On je dodao da kada dođe do upale, da se bol iz stomaka, širi sve do leđa, i ostalih delova tela, što postaje nesnosno i nepodnošljivo.

- Jako je bitno da se odmah javite lekaru. Bitno je da se što pre krene sa lečenjem, i sreća je što je 80 odsto upala lagano, i nije strašno. A teške, i srednje teške upale su nešto ozbiljnije. Nemamo magičnog leka za upalu pankreasa, uzrok bolesti... lekara leče samo posledice. Uzrok ne možemo odmah, jedino kasnije možemo da izlečiumo uzrok - naveo je doktor, pa dodao:

- Možemo da kažemo pacijentu da ne sme da pije alkohol, ili da promeni ishranu... Hirurgija sve manje ima mesta u lečenju pankreasa, i mi se sada vodimo novim metodama. Hirurgiju odlažemo maksimalno koliko možemo. Pacijenti moraju da imaju strpljenja, lećenje mora da traje 4-5 nedelja - navodi hirurg.

