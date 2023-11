POSTOJI 5 GRUPA POSTKOVID PACIJENATA! Doktori otkrivaju sve o simptomima: Ovo su najčešći problemi na koje se žale pacijenti koji su preležali koronu

Česte glavobolje, gušenje, kašalj, zamaranje, kardiovaskularni problemi, samo su neki od postkovid simptoma koji se i dalje javljaju kod određenog dela stanovništva. Prema rečima stručnjaka, uglavnom su u pitanju oni ljudi koji su slabijeg imuniteta i sa pridruženim bolestima, dok s druge strane ima i onih koji su pre epidemije bili potpuno zdravi.



Kako posledice korona virusa, osećamo i danas, tri godine nakon što pokazao svoje prve znake i proširio se stanovništvom. Direktor Doma zdravlja Palilula, dr Aleksandar Stojanović i direktor DZ Niš, prof. dr Milorad Jerkan, otkrili su šta sve spada pod postkovid simptome i koji su to najčešći problemi na koje se žale pacijenti koji su preležali koronu.

Doktor Stojanović naveo je da postoji pet vrsta pacijenata koji se javljaju sa postkovid simptomima, a da su najčešći problemi sa snom, umor i uznemirenost, prenosi Telegraf.

Za prve dve vrste pacijenata karakteristični su problemi sa snom i konstantan umor.

- Normalno je da će se posledice kovida koji je kod nas vladao tri godine pokazati u budućnosti na pacijentima koji su ga preležali. Sada imamo situaciju u Domu zdravlja da se pacijenti javljaju sa po pet šest vrsta postkovid sindroma. Jedna vrsta pacijenata ima problem sa spavanjem, što inicira da njihov metalni sklop nije kao ranije. Onda imaju problem sa uznemirenošću i to se manifestuje na njihov imunitet. Druga grupa su pacijenti koji su imali teže oboljenje kovida, to su obično stariji pacijenti. Žale se na konstantan umor što se odražava na terapiju koju koriste, a to su uglavnom onkološki i kardiološki pacijenti i dijabetičari - navodi dr Stojanović.

U treću i četvrtu kategoriju, kako kaže, spadaju pacijenti koji se uglavnom žale na brzo umaranje i uznemirenost, dok u poslednju - petu kategoriju, spadaju pacijenti koji su kovid preležali više puta i iz straha da ponovo ne obole, piju terapiju bez konsultacije sa lekarom što izaziva kontraindikacije.

- Imamo treću kategoriju ljudi koji su imali kovid koji se manifestovao na krvnim sudovima što je dovelo do njihovog začepljenja i tromboze pa imaju slabiju cirkulaciju krvi. Kada krenu negde oni se jako brzo umaraju, ne mogu da koračaju, bole ih noge i obično kažu "osećam se kao da me je neko prebio". Četvrta kategorija su mladi ljudi koji su preležali kovid, a koji se sada manifestuje teškim disanjem, lupanjem srca, uznemirenošću, buđenje tokom noći i halucinacijama. Poslednja, i peta grupa su oni koji su kovid preležali više puta i koji iz straha da ga ne bi ponovo dobili uzimaju neke terapije i lekove bez konsultacije sa lekarom što u tom slučaju stvara kontraindikacije - objašnjava doktor.

On navodi da tek sad očekuje da će se u narednim godinama javljati sve više pacijenata sa postkovid simptomima, ali i da kovida ima i dan danas.

- Kovida i dan danas ima samo što je to sada neka mutacija. Ja tek sad očekujem da će se u narednim godinama javljati sve više pacijenata sa postkovid simptomima - kaže doktor.

Dr Stojanović ističe da je mnogi pacijenti sa postkovid simptomima kažu za sebe da više nisu isti ljudi od ranije.

- Njihove reči su da nisu više oni ljudi od pre, a broj pacijenata koji dolaze na mentalno zdravlje je povećan - ističe doktor.

Kako objašnjava dr Milorad Jerkan kovid je u Nišu i sada prisutan, a od 80 testova koji se urade dnevno, 20 je pozitivno.

- Simptomi su mnogo blaži nego što su ranije bili, a manifestuju se gušoboljom, kašljem, ponekad i kijavicom, malaksalošću, slabošću u mišićima i jedino što od ranije nema je gubitak ukusa i mirisa. Svi ostali simptomi su slični i mi i dalje imamo respiratorni centar koji se nalazi u domu zdravlja gde takve pacijente šaljemo i tamo se nalaze lekari koji odmah apliciraju terapiju koja je neophodna za lečenje kovidnih stanja - navodi dr Jerkan i dodaje da trenutno ima dosta prehlada koje su nalik virusu gripa što je, kako kaže, teško diferencijalno dijagnostički nekad proceniti, pa se testiraju svi pacijenti na koje i malo posumnjaju.

On ističe da u vreme slava i praznika treba povesti računa o količini hrane i pića koje unesemo u organizam, jer mogu da ostave negativne posledice na imuni sistem.

- Trebalo bi da unosimo što više vitamina i minerala. Bitno je da dosta šetamo i po mogućstvu ne provodimo previše vremena u zatvorenom prostoru, kafanama, kafićima, gde ima dosta dima. Ono što je najvažnije jeste da se čovek ispravno hrani. Posebno sada kada su slave i praznici u pitanju trebalo bi da pazimo količinski koliko jedemo i pijemo jer ti procesi koji se odvijaju u organizmu mogu da oslabe imuni sistem baš iz razloga što se dosta kiseonika potroši da bi se neke stvari resorbovale - ističe doktor.

Što se tiče postkovid simptoma budućnost je neizvesna jer, kako kaže dr Jerkan, niko ne može da odgovori na to koliko će se ovi simptomi održati među nama.

- Niko ne bi mogao odgovori na to koliko će se postkovid simptomi održati među nama. Virus može ponovo da bukne ili potpuno da nestane, to će vreme pokazati, ali je činjenica da moramo da budemo obazrivi - naglasio je dr Jerkan.

