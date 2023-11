'NAJVAŽNIJE JE BILO KRISTIJANA OSUDITI PO NAJSTROŽIM ARŠINIMA!' Golubović o reketiranju u Srbiji: A evo šta misli o slučaju braće Hofman!

Nekada to nije tako snimano i nije se dizala tolika pompa. Sada je to lako, neko uhvati i snimi neki reket, a to se tako ne radi, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić Kristijan Golubović.

Golubović je rekao da mu se čini da je danas stvar malo napumpana, komentarišući braću Hofman i snimak koji je kružio Internetom.

- Nekada to nije tako snimano i nije se dizala tolika pompa. Sada je to lako, neko uhvati i snimi neki reket, a to se tako ne radi. To je korpus delikt nekog krivičnog dela. Ne mislim da su toliko ludi, oni su samo tako uleteli, hteli su da pomognu prijatelju i da se malo pokažu. To je neko okrenuo na reket, na iznudu, međutim, smatram da je to druga kategorija – rekao je Golubović.

Kako kaže, njemu je to delovalo kao da je grupa mladića malo htela da se pokaže kao da je po nekom osnovu jača, ali da mu to nikako ne deluje da je bio reket.

Antonela Jelić, novinarka TV PINK, rekla je da je toj grupi određen pritvor od 30 dana, upravo zbog bahatog ponašanja.



- Oni imaju pozamašan krivični dosije, u RS su bili optuženi i za iznudu – rekla je Jelić.

Kako kaže, oni se terete i za napade na službeno lice i u Beogradu i Novom Sadu.

- Činjenica je da se sada po medijima provlači da su oni time što su postavili te snimke hteli da privuku pažnju ili možda uplaše neke ljude od kojih će tražiti novac – rekla je Jelić.

Trivun Ivković, bivši upravnik zatvora, rekao je da od kada je sveta i veka, da su uvek neki imali, radili i stvarali, drugi to nisu mogli da imaju i pokušali su da uzmu od ovih što imaju.

- Posledice rata su iznedrile svašta. To je posleratno stanje u Beogradu. Ucenjivali su, otimali su, pretili su, sve je to jedan vid reketa – rekao je Ivković.

Kako kaže, ti koji reketiraju, oni i pljačkaju, oni i ubijaju. Kristijan je bio vrlo korektan i disciplinovan, i poštovao je kućni red.

- On može da vam kaže kako su prolazili oni koji su bili korektni, a kako oni koji su svašta radili upravniku iza leđa – rekao je Ivković.

Ivković je rekao da je najgori reket kada se pojedini iz vlasti udruže sa kriminalcima i tu dobijemo mafiju.

Kristijan je rekao da je pre svih morao da bude osuđen, jer je imao zvučno ime. Dodaje da je bilo mnogo jačih i ljudi koji su radili gore stvari, ali da je ipak upao u to društvo.

- Strpali su me tamo sa nekim bednicima, koji su me zamolili da im vratim dug što im je neki bivši policajac iz Sremske Mitrovice dužan. Taj me je policajac zamolio da dođem u dvorište da se dogovorimo kako da vrati novac. Ja sam naivno došao, a on je tada digao lažnu frku kako sam ja došao da napadnem njegovu decu da ih reketiram – rekao je Kristijan.

Dobio sam sedam godina na sudu, a dan danas ne znam dvojicu koji su me zvali da im vratim dug, a ni policajca tog nikada više nisam video.

- Najvažnije je bilo da me osude po najstrožijim aršinima, da bi neki pokazali pesnicu pravde kako se radi sa reketašima – rekao je Golubović.



