Ove godine je tačno 140 godina od kako je Srbij izgradila prvu železničku prugu prema Zemunu, a godinu dana kasnije uspostavljen je železnički saobraćaj prema Nišu. Nenad Stanisavljević, iz Infrastrukture železnice Srbije, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić da se može reći da su srpske železnice rasle zajedno sa nezavisnom srpskom državom.

Stanisavljević je rekao da je tokom cele istorije, pa do današnjih dana, razvoj države, jaka država i moćna država, označavala i razvoj srpskih železnica.

- Te godine na Berlinskom kongresu, Srbija je preuzela obavezu da izgradi prugu, a Austrougarska je preuzela obavezu da tu prugu spoji sa Evropom – rekao je Stanisavljević.

Kako kaže, to je bio najbolji put i najbolji način da se Srbija preko železnice spoji i poveže sa Evropom.

- Kako je bilo kada je izgradnja prvih pruga u pitanju, tako je i danas. Neophodno za razvoj i modernizaciju železnice jeste da imate viziju. Sada kada je predsednik Vučić najavio pre nekoliko godina da će se modernizovati železnica i da ćemo imati brze pruge, mnogi nisu verovali i negodovali su – rekao je Stanisavljević.

Kako kaže, niko nije verovao da će voz ići 200 na sat, i dodaje da je to samo prva pruga.

- Predstoji nam i u toku je izgradnja pruge od Novog Sada do Subotice, za brzinu od 200 km na sat, zatim od Beograda ka Nišu. Šta je jako bitno kada govorimo o projektima modernizacije železnice. To je da su to projekti koji traju jako dugo i oni nose puno problema u svojoj realizaciji – rekao je Stanisavljević.

Kako kaže, pruga je nešto što vuče čitavu Srbiju unapred, a sa druge strane, dodaje, država koja nije jaka i finansijski stabilna, ne može da podnese te projekte.

Stanisavljević je istakao da će se u narednom periodu graditi i brza pruga od Niša do Skoplja i dodaje da je to izuzetno važno kada je međunarodni železnički saobraćaj u pitanju.

