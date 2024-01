SRBIJOM KRUŽI NOVA SMS PREVARA! Ako dobijete ovu poruku, ne otvarajte link (FOTO)

Veliki broj građana Srbije, prethodnih dana, dobio je SMS poruku u ime "Pošte", a u vezi sa preuzimanjem pošiljke. Od njih se traži da potvrde adresu za prijem, a istina je da se radi o još jednom pokušaju prevare. Iz "Pošte Srbije" kažu da su se slični pokušaji dešavali i ranije i pozivaju građane da ne nasedaju.

- Dostava vašeg paketa je obustavljena zbog nedostatka broja ulice u paketu... - isti ili sličan tekst SMS-om poslednjih dana dobio je veliki broj građana Srbije. Pokušaj prevare se ponavlja.

Nova SMS prevara, tvrde da su Netfllix, Pošta Srbije, DHL!

Oglasila se i guvernerka: Podsećaju na originale, traže da platite karticom

"Vaš paket je stigao...Potvrdite adresu i platite troškove slanja"

Nije malo onih koji su otvorili link u poruci, uvereni da je to način da zaista preuzmu pošiljku. Iz "Pošte Srbije" napominju da građani obrate pažnju na broj sa kojeg je poslata poruka.

Direktor JP "Pošta Srbije" Zoran Đorđević rekao je da se dosta često javljaju takve vrste prevara.

"To je uglavnom neki nepoznati strani broj"

- Pokušavaju na različite načine, ali sve imaju istu matricu i ako se pogleda malo detaljnije onaj ko šalje - to je uglavnom neki nepoznati strani broj. Pošta nikada SMS-ovima i ličnim porukama nije tražila bilo kakve uplate, znači, mi možemo da izvestimo samo da će roba biti isporučena u neko vreme i da će to biti moguće platiti kuriru koji donese paket na adresu - objasnio je Đorđević.

Nenad Bumbić iz Zaštite potrošača rekao je da pošta i sve kurirske službe imaju mogućnost da se preko njihovog sajta ili putem poziva kol centru provere osnovni podaci o paketu ili pismu koje primate.

- Možete da proverite odakle potiče paket ili pismo, možete da proverite i ko je pošiljalac i ako niste nešto očekivali ako vam je nepoznato poreklo paketa – možete proveriti putem kol centra ili sajta - kaže Bumbić.

Nije to prvi pokušaj prevare i otimanja novca na ovaj način. Mnoge kompanije su do sada bile meta prevaranata koji su za to videli prostor.

Iz "Pošte Srbije" kažu da su već neko vreme na udaru prevaranata koji, koristeći logo i ime firme, pokušavaju da dođu do brojeva kartica i sigurnosnih kodova kako bi im oteli novac.

"10 godina imamo konstantno talas organizovanih prevara"

- Deset godina imamo konstantno talas organizovanih prevara putem pošiljki i uglavnom iza njih stoji isti tim ljudi. Recimo, jedna od prevara je kada neko pozove iz nekog kol centra i ponudi vam da budete srećni dobitnik besplatnog poznatog proizvoda i jedino što treba da uradite je da pokrijete troškove slanja tog proizvoda iz Slovenije, što košta 10 evra. U pitanju su uvek poznati proizvodi čija je cena osetno veća, a na kraju ono što dobijete je takav proizvod ali falsifikat - ukazuje Nenad Bumbić.

Upućeni savetuju da SMS poruke koje stignu, građani obrišu ili blokiraju i da nipošto ne unose podatke sa kartice i sigurnosne kodove na link koji je u poruci.

