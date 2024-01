PATRIJARH PORFIRIJE SE OBRATIO VERNCIIMA IZ PEĆKE PATRIJARŠIJE: Mir dolazi onima koji se za njega opredeljuju

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je danas u Pećkoj patrijaršiji da mir, koji nam je svima potreban, dolazi kao dar Božji onome i onima koji se za taj put opredeljuju.

- A taj i takav mir podrazumeva unutrašnji mir, mir sa Bogom koji ne može magijskim putem doći do nas. On je rezultat i naše molitve, i našeg truda da jedni druge razumemo, da ma koliko ponekad bili različiti, prevaziđemo svaku razliku i budemo blizu jedni drugima. Da budemo otvoreni jedni za druge, da možemo da slušamo i čujemo jedni druge, da razumemo da smo jedni drugima neophodni i potrebni i pored svih razlika i međusobnih suprotnosti - rekao je patrijarh u govoru u Pečkoj patrijaršiji, gde se susreo sa Srbima iz Goraždevca.

Dodao je da, kada imamo u sebi to opredeljenje i takav mir, i kada taj i takav mir investiramo u širi kontekst, onda on može uroditi i mirom na širem planu i kontekstu.

- Mir i u sebi i oko sebe i na širem planu se ne može postići ako mi sejemo iz sebe nemir, ako investiramo nemir. Nemir nikada ne može proizvesti mir. Ma koliko ponekad neko mislio i pokušavao da sejući nemir ostvari svoj cilj tako što će sejući nemir nasilno postići mir. Možda na trenutak to i realizuje, ali svako sejanje, investiranje nemira sa željom da se postigne mir, makar on na izgled i privremeno bio postignut, to je samo novi plod, novo seme za novi ciklus nemira - poručio je Porfirije.

Kako je rekao, naučila nas je istorija, naši pojedinačni životi i naše pojedinačne staze da mir nije nikada rezultat isključivo i samo naših napora i podviga i da je mir duhovna vrednost, duhovna kategorija.

- Zato je važno da razumemo, da prihvatimo, da usvojimo Boga koji se rađa u ljudskom telu, dolazi među nas i koji kaže mir svojim darom i čije ime mir, kada to postavimo kao temelj, pre ili kasnije Bog će dati da imamo mir u sebi, u svojim porodicama, sa svojim komšijama, u svome narodu, ali onda biti i snažni i čvrsti i spremni da budemo u miru i sa drugima i drugačijima. I da razumevajući mi i usvajajući mir budemo oni koji će biti nosioci mira i potpora i inspiracija i drugima da to isto razumeju - rekao je patrijarh.

Naglasio je da smo svi jedan ograničeni vremenski period na zemlji i da u svakom čoveku teče ista krv.

- Svaki čovek je ikona Božja. Sin Božji je došao u svet zbog svakog čoveka, radi svakog čoveka. I onaj kome je više dato, od njega će se više i tražiti - poručio je patrijarh.

Dodao je da treba da se molimo Bogu da ono što želimo sebi, Bog da i drugima.

- Ne možemo mi imati mir i biti mirni ako ga ima drugi, onaj koji je pored nas, ali i obrnuto, onaj koji misli da može imati mir i radost i lepotu života osećati. A da pored njega budemo mi koji nemamo mira, koji nemamo radosti i koji ne osećamo lepotu, ni on na duge staze ne može postići ono što bi želeo. Dakle, mir funkcioniše u sistemu spojenih sudova, samo onda kada postoji balans u svakoj tački, u svakom delu tog sistema spojenih sudova, samo onda kada postoji ta harmonija i simfonija svako može u najboljoj mogućoj meri radovati se onome što mu Gospod daruje - zaključio je patrijarh.

Porfirije je u porti manastira Pećke patrijaršije dočekao stanovnike Goraždevca, najvećeg srpskog sela u Metohiji i njihovoj deci uručio darove.

Oni su došli da pozdrave srpskog patrijarha, a deca su patrijarhu Porfiriju opevala nekoliko pesama.