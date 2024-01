IMATE JOŠ SAMO MALO VREMENA ZA ODLAZAK U NABAVKU! Radno vreme tokom Badnje večeri, Božića i 8. januara - evo ko će MORATI DA RADI

Zbog božićnih praznika većina trgovinskih objekata radiće po izmenjenom radnom vremenu. Danas, 6. januara, mnoge prodavnice će raditi skraćeno do 18 časova, dok će Božić biti neradan. U nastavku vam donosimo detaljno radno vreme za Božić i Badnji dan. Osim toga, nakon preporuke Vlade Srbije da i ponedeljak 8. januar, odnosno drugi dan Božića bude neradan dan, takođe mnogo toga neće raditi.

Božić ove godine pada u nedelju, 7. januara, kada je inače neradni dan, a kako se crkveni praznici ne prenose na sledeći dan, radno vreme za 8. januar trebalo je da bude uobičajeno. Međutim, Vlada Srbije usvojila je zaključak kojim se preporučuje poslodavcima u našoj zemlji da zaposlenima omoguće da ne rade na drugi dan Božića.

Radno vreme tržnih centara za Božić

Tržni centri će na Badnji dan, 6. januara, raditi skraćeno, od 10 do 18 časova, dok će za Božić, 7. januara, biti zatvoreni.

Što se tiče bioskopa u tržnim centrima oni će raditi i 7. januara uglavnom od popodne pa do 23 časa, dok će 6. januara raditi uglavnom do 16 časova.

Radno vreme supermarketa za Božić

Što se tiče supermarketa, velika većina će na Badnji dan raditi skraćeno do 18 časova, dok 7. januara neće raditi.

Detaljno radno vreme svih velikih lanaca prodavnica u Srbiji - Lidl, Maxi, Uneverexpot, Super Vero, Metro, Roda, Idea i Mercator pogledajte na ovom linku.

Radno vreme pijaca za praznike

Zelene pijace 7. januara neće raditi, saopštili su iz JKP-a "Beogradske pijace", dok će pijace „Zemun”, „Banovo brdo”, „Bele vode” i „Dušanovac” 7. januara raditi skraćeno od 6 do 14 časova.

Otvoreni tržni centar Miljakovac – Beogradski buvljak, 7. januara neće raditi.

Pijaca „Dušanovac” – prodaja iz vozila neće se obavljati 6. januara, dok će 7. januara ova pijaca raditi uobičajeno, od 6 do 19 časova. Pijaca cveća „Krnjača” 7. januara neće raditi.

Pijaca „Palilula” 7. januara neće raditi. Ova pijaca će 6. januara raditi od 7 do 18 časova.

Garaža na pijaci „Palilula” neće raditi 7. januara, a 6. januara do 19 časova. Parking na pijaci „Zemun” 7. januara radiće od 0 do 24 časa. Garaža na pijaci „Zeleni venac” neće raditi 7. januara. Parking na pijaci „Dušanovac” radiće 7. januara od 6 do 15 časova, navodi se u saopštenju "Beogradskih pijaca".

Radno vreme pekara za Božić

One po pravilu za praznike imaju najšarenije radno vreme, a sve zavisi od samog gazde. Realno je da će u subotu mnoge raditi skraćeno, dok 7. januara većina neće raditi. Računajte da će one koje inače rade od 0-24 biti otvorene svih dana.

Radno vreme apoteka za praznike

Državne apoteke, one u sistemu "Apoteka Beograd", ne rade tokom zvaničnih neradnih dana. Međutim, da rade non-stop moraju dežurne apoteke, a u Beogradu to su one u Nemanjinoj 2, Kralja Milana 9, Glavnoj 24 (Zemun), Maršala Tolbuhina 30 i Dr Đorđa Kovačevića 27. Ukoliko dođe do nekih izmena o radu državnih apoteka, to će biti objavljeno na ovom linku Apoteka Beograd, pa je najbolje da proverite pre nego što se ka nekoj od njih uputite.

Dežurne apoteke u Beogradu

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika:

Sveti Sava, Nemanjina 2 (6643-170)

„Prvi maj“, Kralja Milana 9 (3241-349)

„Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30 (2601-887)

„Zemun“, Glavna 34 (2618-582)

„Gornji grad“; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac (8129-611)

Radno vreme pošta za praznike

Za Božić, 7. januara, radiće samo dežurne pošte, saopšteno je iz Pošta Srbije. Svih dana praznika Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu i pošte na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš i Čukarka i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, radiće non-stop.

U nedelju 7. januara, u Beogradu dežuraće Glavna pošta, pošta u Bulevaru Vudroa Vilsona bb („Zimska bajka”) i pošta na aerodromu Nikola Tesla. Izuzev pošte na graničnom prelazu Sremska Rača, radiće pošte na svim administrativnim i graničnim prelazima.

U subotu 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno, do 17 časova. Spisak svih pošta koje će raditi tokom predstojećih praznika, sa radnim vremenima, pogledajte ovde.

Javni gradski prevoz – red vožnje za Badnji dan i Božić

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, u periodu od 1. do 7. januara, za sve linije ITS-a važiće sledeća organizacija saobraćaja:

U subotu, 06.01.2024. godine - red vožnje za subotu;

U nedelju, 07.01.2024. godine – red vožnje za nedelju.

Od ponedeljka, 08.01.2024. godine uspostavlja se redovan režim saobraćaja.

Za razliku od Nove godine, kada smo imali tri i po dana besplatnog parkinga u zoniranim delovima grada, za Božić ćemo imati dan i po, a što bi inače bilo tako i da nije praznik. Jer Božić je u nedelju, a nedeljom se inače ne naplaćuje parking u zoniranim delovima. Parking se u subotu naplaćuje do 14 časova.

Sve detalje o besplatnom parkingu u Beogradu i radu parking garaža i poslovnica JKP "Parking servis", pročitajte na ovom linku.

Taksisti po skupljoj tarifi

Isto važi i za taksi usluge. Odnosno, nedeljom se inače plaća skuplja tarifa, tako da se ni tu ništa ne menja.

Start u sve tri tarife košta 270 dinara, vožnja po kilometru košta 96 dinara u prvoj (radni dani i subota od 6.00 do 22.00), 125 u drugoj (22.00-6.00, praznicima i nedeljom) i 192 dinara u trećoj tarifi (van gradskog područja). Čekanje po času taksisti naplaćuju 1.200 dinara.

Da li će vrtići u Beogradu raditi 8. januara?

Vrtići u Beogradu, u ponedeljak, 8. januar, neće raditi, saopšteno je iz Grada, a što je prema zaključku Vlade Republike Srbije da drugi dan Božića, odnosno 8. januar bude neradan dan.

Iz Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu odgovorili su Blicu da će, u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije, 8. januar biti neradan dan za predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd.

Kako je po zakonuInače, radno vreme trgovinskih i zanatskih radnji na teritoriji Beograda u vreme novogodišnjih i božićnih praznika uređeno je gradskom odlukom, saopšteno je iz Sekretarijata za privredu.

Prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji Beograda u vreme novogodišnjih i božićnih praznika, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda rade prema sledećem rasporedu:

– 6. januara (Badnji dan, subota), dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, mini-marketi i drugo), moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati;

– 7. januara (Božić, nedelja), dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni.

Na dan državnog i drugog praznika (7. januar 2024. godine) nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade od 0 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena, istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti tokom novogodišnjih i božićnih praznika mogu biti otvoreni i raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.

