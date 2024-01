Kako preživeti januar? Top 5 saveta za 'najduži' mesec u godini

Januar važi za najdepresivniji i najduži mesec u godini. Istrošili smo se oko poklona i praznika, a nekako prvi je daleko. Kako preživeti ovaj mesec?

Upravljanje finansijama je veština koju svi mogu da nauče, najbitnije je upravljati potrošnjom, izjavio je danas Dušan Uzelac sa portala Kamatica.

"Najteži deo je suočiti se sa stanjem i to staviti na vagu. Često je neprijatno da vidimo koliko imamo, koliko nemamo ili koliko nam nedostaje do života kakvog ga zamišljamo i to je ono što nas gura od finansija", rekao je Uzelac za Tanjug.

On je naveo da nije pogrešno potrošiti novac ili zadužiti se, već ne menjati navike koje vode ka zaduživanju.

"Ako se zadužimo sa navikama koje su prouzrokovale potrebu da podignemo kredit, onda to znači da ćemo ceo život biti u kreditu", istakao je Uzelac.

Uzelac je ukazao da je najbitnije imati viziju u kom pravcu ćemo razvijati svoj život i nju preslikati na upravljanje finansijama.

"To je ono što nedostaje mnogima jer su ili u užurbanoj mašineriji od danas do sutra, od meseca do meseca, gde nemaju taj viši finansijski cilj", objasnio je on.

Prema rečima Uzelca, viši finansijski cilj ne mora da bude brojka.

"Po meni je najbolji način da vi nacrtate vašu budućnost za dve, tri, pet godina, ko kako može da vizuelizuje i onda to precrtate na brojke i finansije i tada se dešava ono najbitnije, suočavate se sa stanjem i da li živite život koji možete da priuštite ili gurate sebe u dugove", rekao je Uzelac.

Sagovornik Tanjuga je objasnio da postoji razlika između besparice i siromaštva.

"Sirmaštvo je stanje duha, stanje beznađa, a besparica je trenutno stanje u novčaniku koje uopšte ne mora da utiče na kvalitet života", naveo je Uzelac.

Na pitanje novinara da li je moguće proceniti loš trenutak za uzimanje kredita, Uzelac je ukazao da je pogrešno uzimati kredite koje ne možemo da otplatimo ili koji će nam praviti probleme u otplati.

"Ako imate finansijske navike koje vas poteraju da uzmete kredit, a onda te navike ne menjate, nego nastavite tim navikama, to će tako biti do momenta kada vam banka kaže da više ne možete sebi da priuštite kredit. To je upravo odsustvo suočavanja sa finansijama, odsustvo matematike, planiranja", naveo je Uzelac.

Govoreći o investiranju, Uzelac je objasnio da se ono deli na više nivoa.

"Jedan nivo je da očevate vrednost vašeg novca, drugi je da stvarno investirate. Primera radi, investiciono zlato nije investicija, to je prodajni trik. Ono je zimnica koju odložite za kasniju potrošnju. Investicija je ono u što uložite i što vraća novac veći od onoga što ste uložili", rekao je Uzelac.

Prema njegovim rečima, građani u Srbiji najradije investiraju u nekretnine.

"Investirate u ono u šta verujete i razumete, a u to su nekretnine. Svako zna kako to funkcioniše, svako veruje u ciglu i u malter da to nije neki papir ili neki kompjuterski kod i pre će investirati u ciglu i u malter nego u softver. To je ono što dominira investicionim portfoliom u Srbiji", zaključio je Uzelac.

5 saveta za uštedu novca u januaru

Ovo su svakako univerzalne smernice za štednju, ali je naročito važno da ih primenite već u januaru. Ako na vreme "setujete" nove planove i ciljeve, lakše ćete ih održavati kroz preostalih 11 meseci. Udahnite duboko, donesite čvrstu odluku i krenite...

Postavite jasne finansijske ciljeve

Kada počnete da razmatrate svoj budžet, važno je da shvatite šta želite da postignete i da zacrtate svoje ciljeve za tu godinu. Znamo, kada prođe euforija, a nastupi hladno i mračno vreme, radije biste gledali televiziju nego se suočili sa svojim finansijama. Ali, ako se upustite u to, možete biti sigurni da ste u pravom raspoloženju za tekuću godinu. To je, takođe, dobar način da počnete da negujete svoje prihode/rashode, bilo da je u pitanju otplata nekog duga ili kreiranje plana potrošnje koji će vas vratiti na pravi put.

Kupujte pametnije

Iako su ovog meseca cene nešto više nego u decembru, kada su rasprodaje generalno najbolje, praznične akcije ipak i dalje traju. Stoga, iskoristite to vreme da kupite ono što vam treba, pre nego nam proleće donese neke promene. Pritom, ovo se ne odnosi samo na obuću, odeću ili predmete za kuću, elektroniku, već i na hranu. Pratite aplikacije velikih supermarketa, istražite onlajn ponudu i iskoristite ove slobodne dane da se više posvetite pametnom planiranju budžeta.

Vodite računa o svom blagostanju

Početak nove godine sa sobom nosi i novogodišnje odluke o zdravlju. Preuzimanje veće brige o sebi može dati upravo ono što vam treba da biste pozitivno uticali na svoje zdravlje, ali vam može i pomoći da uštedite nešto novca – dajući vam prostora da se fokusirate na važne stvari koje ste planirali za ovu godinu. Odlaskom u šetnju, trčanjem ili vožnjom bicikla možete razbistriti glavu, uživajući u aktivnosti koja ne košta mnogo, a održava vašu kondiciju. Zdravo telo (i bankovni balans) mogu biti ključ za zdrav um.

Počnite da planirate

Još jedan od načina da što lakše "prođete" kroz ovo doba godine jeste planiranje projekata, poslovnih i privatnih, za narednih nekoliko meseci. Ako sebi postavite cilj, to vam može pomoći da ostanete fokusirani i budete u skladu sa budžetom, kako biste ga ostvarili. Dobar cilj je, recimo, renoviranje kuće. Naravno, možda nećete moći da ga ispunite odmah - ali vas ništa ne sprečava da tražite inspiraciju za dizajn, proverite cenu novog kupatila ili nove kuhinje, i napravite budžet za budućnost.

Feng šui

Nova godina je i dobro vreme da se rešite starih stvari koje vam više nisu potrebne. Možda imate fioku punu starih čarapa ili ormar prepun odeće – a da neke odevne komade niste nosili više od godinu dana. Raščišćavanje stvari je dobro psihološki, ali i finansijski, jer ćete konačno znati šta vam treba, a šta više ne treba da kupujete. Organizovanost te vrste je čak i mali podsticaj za januar, koji će vam pomoći da se približite svojim finansijskim ciljevima.

