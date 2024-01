KAMIONI NA GRADINI ČEKAJU OSAM, A NA BATROVCIMA SEDAM SATI Stanje na putevima: Na naplatnim stanicama i putnički terminalima bez zadržavanja

Prema informacijama Uprave granične Policije RS, kamioni na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz zemlje čekaju osam sati, a na Batrovcima sedam. Na GP Bogojevo teretnjaci čekaju četiri sata, na GP Horgoš 90 minuta, a u Šidu 60 minuta.

Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Opasnost od proklizavanja

Neprestane intervencije putara donose bolju prohodnost puteva u jugozapadnim i zapadnim ali je opasnost od proklizavanja i izletanja sa puta i dalje prisutna, saopštio je Auto Moto Savez Srbije.

Očekuje se još jedna ledena noć, u Mačvi i Banatu kao i na putevima pored Drine magla smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj.

Iz AMSS apeluju na vozače da voze oprezno i na većem odstojanju zbog poledice.

U Beogradu izmereno -15

Podsećamo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), najavio je u svojoj vremenskoj prognozi da se u Srbiji očekuje hladno vreme.

U šest sati, najhladnije je bilo u Sremskoj Mitrovici i Banatskom Karlovcu gde je izmereno -13 stepeni Celizijusovih. Na Crnom Vrhu je izmereno -12, dok je deset stepeni ispod nule izmereno u Novom Sadu, Negotinu, Zlatiboru i Zaječaru.

Od nedelje porast temperature

Od četvrtka do kraja sedmice u jutarnjim satima će se zadržati umeren do jak mraz, u većini krajeva sa temperaturom od -10 do -4 stepena Celizijusa, a lokalno i niže.

"Tokom dana, u četvrtak 11. januara, po kotlinama, nizijama i dolinama reka maglovito i hladno uz kratkotrajno razvedravanje sredinom dana. U brdsko-planinskim predelima sunčano. Krajem dana, na severu, a tokom noći i u petak 12. januara u svim krajevima novo naoblačenje uz povremeno provejavanje slabog snega", navodi se.

Međutim, za vikend, 13. i 14. januara biće suvo vreme uz delimično razvedravanje i uz manji porast dnevnih temperatura.

"Otopljenje će biti izraženije u prvom delu naredne sedmice, kada se očekuju i nova naoblačenja sa mešovitim padavinama, odnosno i kišom i snegom", piše u najavi.

