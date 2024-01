I DANAS ZUBATO SUNCE! Maksimalno do NULA STEPENI, a evo kada se očekuje VREMENSKI OBRT

U Srbiji će danas ujutro biti umerenog, lokalno i jakog mraza, uz mestimičnu maglu i nisku oblačnost, koja će se ponegde u nižim predelima zadržati i tokom celog dana. U ostalim krajevima sunčano, ali hladno. Vetar slab, na istoku umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od -12 do -6 °C, najviša u većini mesta od -4 do 0 °C. Na severu Vojvodine, na jugu i istoku Srbije malo toplije, do 4 °C. Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje, ponegde uz provejavanje slabog snega, a zapadni vetar biće u pojačanju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti oblačno, tmurno i hladno, ujutro i maglovito uz umeren, na širem području jak mraz. Duvaće slab, uveče i umeren zapadni vetar. Najniža temperatura od -10 do -6 °C, najviša oko -2 °C. U toku noći moguće provejavanje slabog snega.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do kraja sedmice u jutarnjim satima očekuje se umeren do jak mraz. U petak i subotu umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega.

U subotu krajem dana postepeno razvedravanje. U nedelju pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura. Sledeće sedmice povremena naoblačenja s kišom, ponegde i sa snegom. Jutarnje temperature biće u porastu, a izraženije otopljenje očekuje se sredinom naredne sedmice.

