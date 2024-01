VOZAČI OPREZ! Sneg do 5 centimetara na nekoliko deonica, iz "Puteva Srbije" apeluju: Bez zimske opreme i lanaca ne krećite na put

Kolovoz je vlažan i snega ima do 5 centimetara na deonicama Divljaka-Ivanjica-Javor i Mionica-Brežđe-Divčibare-Kaona, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja, saopštilo je jutros Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Prema podacima Zimske službe "Puteva Srbije" u 5:15, na ostalim putnim pravcima prvog i drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Valjeva, Kolubare, Kruševca, Mačve, Užica i Zaječara.

Na području Zaječara, sitni odroni učestali su duž nestabilnih kamenih kosina i u klisurama, najviše na putu Đerdapskoj magistrali, gde se savetuje oprezna vožnja i pridržavanje saobraćajne signalizacije koja obaveštava o odronima.

Postoji, takođe, mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Na autoputu I A reda broj 1 zbog pojave magle, na deonicama od Novih Banovaca do Bubanj Potoka vidljivost je smanjena na 100 metara, od Dobanovaca do Beograda na 100-200 metara, a od Beograda do Batočine na 200 metara.

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-27 granica sa BiH (granični prelaz Trbušnica-Šepak) - Loznica - Osečina - Valjevo - Slovac

II A-137 Šabac - Volujac - Zavlaka - Banja Badanja - Krupanj - Gračanica

II A-139 Krst - Korenita - Krupanj

II A-141 Debrc - Banjani - Ub - Novaci - Koceljeva - Šabačka Kamenica - Donje Crniljevo - Osečina - Gunjaci - Pecka - Ljubovija

II A-170 Valjevo - Poćuta - Debelo brdo

II B-335 Krupanj - Šljivova

II B-338 Valjevo - Lelić - Mravinjci

II A-170 Debelo Brdo - Rogačica - Bajina bašta - Kaluđerske bare - Kremna

II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik

II A-257 Šarena Bukva (Mačkov Kamen) - Stolice

II B-330 Loznica - Zajača - Šarena bukva - Mačkov kamen

II A-199 Novi Pazar - Deževa - Šaronje - Odvraćenica

II B-403 Kaluđerske Bare - Mitrovac - Zaovine

II A-210 Kopaonik - Rudnica

II A-211 Kopaonik - Jaram

II A-198 Raška - Kuti - Odvraćenica

