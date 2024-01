TRIDEMIJA PRAVI HAOS! OVO SU SIMPTOMI KORONE, GRIPA I RSV - Jedan je posebno opasan kod beba i dece!

Tridemija, ili miks tri virusa, poslednjih nedelja hara Srbijom i pune ambulante i domove zdravlja. Reč je o gripu, kovidu 19 i respiratornom sincicijalnom virusu (RSV) koji izazivaju brojne simptome kod dece i odraslih.

Građanima je izuzetno da procene koji od tri virusa su "zakačili" pošto, za razliku od RSV od kog oboljevaju deca i stariji od 65 godina, grip i koronu prate slični znaci bolesti.

Epidemiolog dr Nebojša Bohucki, koji je još u oktobru 2023. najavio za „Blic“ da tridemiju očekuje ne samo u Srbiji, već širom sveta, kaže da su se sada stvorili uslovi da se nesmetano šire respiratorne infekcije koje su bile prisutne i pre kovida, ali su se u to vreme otežano širile zbog mera zaštite.

- Tridemija je kada se paralelno, u isto vreme, ljudi koji imaju kliničku sliku koju čini povišena temperatura, kašalj, kijanje, slabost, malaksalost... osećaju kao da imaju grip. Uzročno gledano, to stanje izazivaju kovid, grip ili RSV. U pitanju je stanje respiratornih bolesti koje imaju gotovo istu kliničku sliku, ali ga izazivaju tri različita virusa - kaže dr Bohucki.

Simptomi RSV

Pošto je reč o različitim virusnim infekcijama, neophodno je, pogotovo kada je RSV u pitanju, uočiti simptome težeg oblika bolesti.

Dr Bohucki kaže za "Blic" da su kod RSV simptomi i znaci vrlo jasni:

curenje nosa,

smanjen apetit,

kašalj,

kijanje,

povišena temperatura,

sviranje ili zviždanje u grudima.

- Kod RSV se simptomi ne pojavljuju odjednom, nego postepeno. Bolest koju izaziva RSV pre svega ugrožava decu i starije od 65 godina, ali kada je reč o sasvim maloj deci, u prvoj godini života ili do šest meseci, oni gomilu ovih simptoma nemaju, već nešto drugo što može životno da ih ugrozi. Na prvom mestu to je iritabilnost ili razdraženost, zatim smanjena aktivnost, a beba ima teškoće sa disanjem. To su tri simptoma koji se očituju kod najmlađih i oni su najopasniji, zbog čega treba odmah reagovati – kaže dr Bohucki i napominje da će sva deca do druge godine života doći u kontakt sa RSV, jer je u pitanju jako raširen agens.

U slučaju deteta, omladinca, simptomi zaista liče na prehladu, što nije slučaj kod beba. Inkubacija kod RSV je 4 do 6 dana.

Kod gripa ili influence, prema rečima dr Bohuckog, period inkubacije je od jednog do četiri dana, najčešće oko dva.

Simptomi gripa su sledeći:

povišena temperatura, odrasla osoba kaže da ima jezu, oseća da joj je hladno,

kašalj

zapaljenje guše ili ždrela (ne zapaljenje grla, jer je to organ gde nastaje glas, već nas pre svega boli ždrelo ili guša kada imamo grip),

nos zapušen ili curi, mada je često istovremeno i zapušen i curi,bolovi u mišićima i zglobovima, neko kaže da ga boli čitavo telo,

glavoboljaslabost, malaksalost u toj meri da jedva možemo da ustanemo i odemo do stola da bismo jeli.

- Pacijenti mogu imati i mučninu, povraćanja i proliv, ali to se češće javlja kod dece, nego kod odraslih – kaže dr Bohucki i dodaje da povišena temperatura neće biti kod svih iznad 38 stepeni, tipično jeste 39-40, ali u praksi ona može da bude niža od 38, ali i tada ćemo imati osećaj jeze.

Simptomi kovida 19 (korone)

Ako smo bili u kontaktu sa nekim ko ima kovid-19 treba da prođe 2 do 14 dana da bismo se razboleli.

Simptomi korone (kovida 19) su sledeći:

povišena temperatura, osećaj jeze, groznice,

kašalj, kratak dah ili teškoće sa disanjem,

slabost, bolovi u mišićima i zglobovima, a neko se žali da ga svaka kost boli,

glavobolja i gubitak ukusa i mirisa,gušobolja,

mučnina, povraćanje, proliv.

- Sve ovo zavisi od toga o kom soju kovid virusa je reč. Može da bude mnogo veći spektar kliničke slike i nešto čak mimo ovoga, ali zato je bitan i naš prethodni vakcinalni status. Što više vakcina, očekuje se blaža klinička slika – ističe dr Bohucki.

U kojoj meri će se javiti simptomi kovida zavisi i od toga koliko godina imamo i da li postoje pridružena medicinska stanja, kao što su oboljenja srca, pluća i dijabetes, jer će u tim slučajevima biti teža klinička slika.

Ko je najugroženiji?

Dr Bohucki kaže da RSV napada svakog, ali je klinička slika najteža kod dece u prvim godinama života, naročito u prvoj godini, i kod starijih od 65 godina. Influenca napada sve, kovid takođe, ali je jako bitan vakcinalni status.