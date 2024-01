Maske ponovo obavezne na ovim mestima: Tridemija vlada srpskim domovima zdravlja, čekaonice pune

Hitni pacijenti smeštaju se u izolaciju dok ne stignu rezultati testiranja

Nekada se znalo da zimi imamo grip ili kijavicu. Sada se pojavila tridemija, ili mešavina tri virusa. Poslednjih nedelja puni ambulante i domove zdravlja i skoro da nema onih koji u okolini, kući ili lično nisu osetili kako izgleda taj miks virusa. Prijavljena je i epidemija velikog kašlja. Ipak, zaštitnu masku malo ko nosi, čak i u zdravstvenim ustanovama, prenosi RTS.

Prepuna je čekaonica Hitnog prijema u Kliničko-bolničkom centru Zemun. Uobičajena slika. Pacijenti i rodbina se u žurbi ne sete da ponesu i stave maske. Zato ih na ulazu deli osoblje.

"Nije samo u pitanju kovid virus nego i respiratorne infekcije koje su sad u porastu. Imamo jako veliki priliv pacijenata na Odeljenje pulmologije, pedijatrije. Veliki broj ne samo sa kovidom nego i sa virusima influence i ostalim virusima. Sve što može da dovede do respiratorne zavisnosti, sve što se prenosi respiratornim putem, maske predstavljaju obaveznu meru zaštite ne samo za zaposlene nego i za pacijente", upozorava prof. dr Dejan Stevanović, upravnik Klinike za hirurgiju KBC "Zemun".

Za koga su obavezne maske

Odluka Radne grupe za praćenje pandemije, doneta još u septembru, da su maske obavezne u svim zdravstvenim ustanovama i za zaposlene i za pacijente, i dalje je na snazi.

Epidemiolog Ivana Begović Lazarević iz Gradski zavod za javno zdravlje kaže da je epidemiološka situacija vezana za kovid stabilna. Broj obolelih osoba ove nedelje u odnosu na prethodnu i pretprošlu nedelju je ujednačen, ali ukazuje da to ništa ne znači, jer imamo i cirkulaciju i virusa gripa.

"Mnogo ljudi je otputovalo van Beograda tako da će se epidemiološka situacija, odnosno broj osoba za potvrđenim virusom gripa verovatno već narednih nedelja kad krene drugo polugodište promeniti", ističe Begović Lazarevićeva.

Ko odlučuje o posetama pacijentima

"Komisija za prevenciju bolničkih infekcija u sklopu svake zdravstvene ustanove u sagledavanju konkretne epidemiološke situacije donosi odluku da li će zabraniti posete, da li će ograničiti i na koji vremenski period će te mere biti", navodi Begović Lazarevićeva.

U Kliničko-bolničkom centru Zemun pi-si-ar test je obavezan za pacijente koji odlaze na bolničko lečenje na odeljenja gerijatrije, hematologije i onkologije.

Hitni pacijenti smeštaju se u izolaciju dok ne stignu rezultati testiranja. Posete su zabranjene.

"Posete su zabranjene do daljeg, obaveštenja se mogu dobiti putem telefona. Ovde na portirnici sve što treba za pacijente se ostavlja i onda naša služba to odnosi pacijentima na odeljenje. Ali lični kontakt pacijenta i rodbine ne može da postoji na odeljenjima. To je u okviru mera koje se sprovode za zaštitu od respiratornih infekcija", naglašava Stevanović.

Inače, u našoj zemlji prijavljena je epidemija velikog kašlja. U Beogradu, prema poslednjem preseku, bilo je oko 500 obolelih, a u Srbiji više od hiljadu.

