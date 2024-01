ČEKAJU NAS DVA SNEŽNA UDARA! A onda TEMPERATURNI ŠOKOVI u nekoliko dana!

Meteorolog Slobodan Sovilj izjavio je danas da se tokom sledeće nedelje očekuju dve kratkotrajne snežne epizode, od kojih će prva uslediti već sutra uveče.

Sovilj je rekao da će u noći između ponedeljka i utorka sneg prvo početi da pada u Vojvodini.

- Zatim će u utorak, ujutro i prepodne nastaviti da pada i u ostalim krajevima naše zemlje. Količina snega se neće bitnije razlikovati u odnosu na ovu prethodnu epizodu - rekao je Sovilj i dodao da će u nižim predelima pasti do šest centimetara snega, a na planinama malo više.

On je naveo da se naredni snežni talas očekuje takođe ove nedelje, u petak, kao i da će se nakon toga nastaviti temperaturne oscilacije.

- U narednom periodu ćemo biti na "klackalici". Ovo je bio jedan period od sedam hladnih dana. Temperature su išle i do minus 15 stepeni u jutarnjim satima. U nastavku januara možemo računati na dva do tri topla dana, pa dva do tri hladna - kaže Sovilj.

To znači da će se, kako je naveo, smenjivati sunce, kiša i sneg, što može nepovoljno da utiče na hronične bolesnike, ne samo zbog temperaturnih oscilacija, nego i zbog oscilacija atmosferskog pritiska.

Sovilj je dodao da je ipak temperatura u januaru iznad proseka za ovo doba godine, zbog prvih sedam dana, kada su temperature dostizale do 16 stepeni.

- Minimalne temperature su bile isto visoke. Tako da, kada uporedimo prvu i drugu sedmicu januara, i dalje smo malo iznad proseka- rekao je on.

Sovilj ističe da su vodostaji u prethodnom periodu na većim rekama bili relativno visoki, ali da se ne očekuju veći problemi, s obzirom na to da neće biti intenzivnih padavina.

- To je jako bitno. Imaćemo i malo češću pojavu kiša i snega, dakle i jedne i druge vrste padavina, ali one neće biti upozoravajuće u smislu količine padavina - naveo je on.

Kada je reč o otopljavanju, Sovilj je rekao da će ono uslediti za desetak dana ida će se tada temperatura kretati u intervalu između pet i 10 stepeni Celzijusa.