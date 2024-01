ŽIVOT MU PRETVORILE U PAKAO: Student iz Srbije muku muči sa komšinicama - to traje i do tri ujutru

Oni koji su živeli u porodičnoj kući i koji su zbog raznih životnih okolnosti morali da se presele u stan, znaju koliko je teško privići se na samoću i prisustvo nepoznatnih ljudi. Oni koji su imali sreću da budu okruženim sjajnim komšijama treba da budu zahvalni, jer mnogi zbog istih prolaze pravi pakao.

Tako se jedan student iz Srbije požalio korisnicima društvene mreže "Reddit" i zamolio ih za pomoć.

Kako kaže, u stan se uselio pre šest meseci i ima dobre komšije, sem jedne samohrane majke i njene ćerke koje žive iznad njega. On ističe da nije jedini koji ima problem s njima.

"U suštini su obe bile mirne u početku osim jednog incidenta oko istresanja mrva na terasu (žalio sam im se i ćerka mi je rekla da je pravnica, ne znam šta je to trebalo da znači, valjda pretnja), ali je to prestalo ubrzo. Sada su se nešto uzvrpoljile i tutnjaju po stanu obično u kasne sate, nekad čak i do dva ili tri ujutru", započinje on.

Prema njegovim rečima, ta tortura traje često, a njemu to posebno smeta, jer je student i potreban mu je odmor i fokus kako bi odmorio i učio.

"Ne bih baš da budem neispavan, pa sam otišao opet da im se žalim. Ovaj put ćerka nije htela ni da otvori vrata jer "je sama u kući i ne zna ko sam". Tu sam se nekako jedva sporazumeo vikom da lupaju kasno uveče i zamolio je da bude malo obzirnija posle 12, ok je tokom dana. Naravno, kategorički je odbila da to radi i opet spomenula faks, iako sam bio uporan da se čuju nije htela ni da razgovara o tome. Nakon toga su naravno nastavile da tutnjaju, vikao sam odozdo u dva da se smire, ali nema sile, objasnio je.

On se interesuje da li je neko imao ovakav ili sličan problem i šta bi mogao da uradi po ovom pitanju,

"Bojim se da ako im pozovem policiju samo će da iz inata još gore lupaju, a da policija neće uraditi ništa. Da li kod nas upravnik nešto može da uradi? Nisam siguran da li su podstanari ili ne. Ne znam da li da uzmem samo čep za uši, ali opet me brine da li će me alarm probuditi ukoliko to praktikujem stalno", upitao je.

Ljudi u komentarima su podelili i svoje neprijatne situacije s komšijama i dali mu neke korisne savete.

"Mi imamo istu situaciju. Komšija iznad nas religiozno kreće u tri ujutru da pravi neku buku gore, zvuči kao da bukvalno pomera nameštaj, ali naravno to nema smisla. Uglavnom u tom stanu smo već 2+ godine, tako da smo se svi samo navikli", "Zakonski je od 10 kućnii mir, tako da pozovi policiju samo", glasili su neki od komentara.

