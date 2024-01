ZA OKO 9.000 RADNIKA STIŽE POVIŠICA: Povećanje ide i do 100 evra, a evo na koje zaposlene se odnosi

Zaposlenima u zdravstvu, a reč je o otprilike 9.000 zaposlenih, uglavnom nemedicinskih radnika, povećana je osnovica za obračun i isplatu plata za 10 odsto, ali su i izmenjeni koeficijenti – u rasponu od 1,2 odsto za fizičara specijalistu, do 8,34 odsto za zaposlene na ekonomskim, upravnim i administrativnim poslovima.

- Sve ovo je omogućeno nedavno usvojenim izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, koje se prvenstveno odnose na nemedicinske radnike u zdravstvu koji imaju najniža primanja, to jest od minimalne zarade pa do pedesetak i nešto hiljada dinara. Reč je o tehničkim službama, administraciji, ali i o malom broju zdravstvenih saradnika, a među njima su psiholozi, socijalni radnici i IT inženjeri u zdravstvu – otkriva Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Plate svih tih zaposlenih biće kumulativno povećane, počev od isplate zarade za januar 2024. godine, kroz koeficijente, i to maksimalno do skoro devet odsto u odnosu na sadašnje, tj. različitim grupama zaposlenih u zdravstvu sledovaće različita povećanja zarada, kroz koeficijente.

– Primera radi, pre povećanja socijalnim radnicima i psiholozima osnovna zarada je iznosila 87.832 dinara. Sada, posle povećanja koeficijenta, ali i osnovice za obračun i isplatu plata, ona će iznositi 99.199 dinara. Zaposlenima sa šestim stepenom stručne spreme u tehničkom održavanju, a reč je o onima u upravnim i administrativnim poslovima, plata je bila 60.582 dinara, a sada staje 68.198 dinara – nabraja Savić.

Zaposleni sa četvrtim stepenom stručne spreme na srednje složenim ekonomskim, upravnim i administrativnim poslovima primaće ubuduće 55.534 dinara, umesto dosadašnjih 46.602 dinara.

– Povećanje je u skladu sa sporazumom o izmeni koeficijenta za obračun i isplatu zarada, iako su zahtevi sindikata bili znatno veći. Nastavićemo rad u radnoj grupi za unapređenje položaja radnika u zdravstvu, a od maja ili juna očekujemo novo povećanje plata. Nadam se da će do tada biti usvojene i izmene koeficijenta za onaj deo zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika za koje sada to nije učinjeno. Reč je o još nekoliko hiljada zaposlenih u zdravstvu – navodi Savić.

Kolektivni ugovor za zdravstvo produžen je za naredne tri godine i ostalo je da se o tome izjasni Vlada Srbije, a predmet tog ugovora je i poboljšanje položaja lekara na specijalizaciji, preciziranje odredbi koje se tiču njihovog statusa, plata...