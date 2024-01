Da li je moguće bilo gde u Srbiji naučiti strani jezik?

Osnovni problem koji se nameće kada neko odluči da pohađa kurs stranog jezika, sasvim sigurno jeste i gde to da učini? Nižu se pitanja, poput onoga da li je određena škola adekvatna, da li se u njoj poštuju aktuelni standardi, ali i da li postoji škola jezika u mom gradu?

Imamo odlične vesti za sve, bez obzira u kom gradu u Srbiji žive - Škola stranih jezika Akademija Oxford nalazi se na čak 40 lokacija širom zemlje!

U praktičnom smislu to znači da ko god želi, bez obzira u kom delu Srbije da živi, može da pohađa kurs stranog jezika kako uživo tako i online.

Kako se organizuje nastava?

Da bi bila ispunjena očekivanja i zahtevi svih koji žele ili da nauče neki strani jezik ili da znanje, koje su do tog momenta stekli, podignu na viši nivo, Akademija Oxford nudi mogućnost pohađanja nastave poznate kao jedan na jedan ili individualne, ali i grupne. Svemu tome treba dodati i podatak da zainteresovani za grupni kurs stranog jezika imaju mogućnost da izaberu čak i vrstu grupe, u okviru koje će pohađati nastavu, jer je ponudom obuhvaćen rad u mikro grupi, koja broji dvoje ili troje polaznika, zatim rad u maloj grupi, kada časovima prisustvuje četvoro do šestoro polaznika i naravno u standardnoj ili grupi 7 +, u okviru koje se kursevi stranih jezika organizuju za minimum sedmoro polaznika.

Sve to u velikoj meri olakšava zainteresovanima učenje bilo kog stranog jezika, prosto zato što mogu odabrati na kojoj lokaciji, odnosno sa koje lokacije im odgovara da pohađaju nastavu, ali i na koji način.

Brojni kursevi stranih jezika

Svakako tome treba dodati i informaciju da se Škola stranih jezika Akademija Oxford neprekidno trudi da svoju, inače bogatu ponudu, dopunjuje. Zato i ne bi trebalo da čudi što osim engleskog, nemačkog i italijanskog, te francuskog, španskog i ruskog jezika, u ponudi ima i kurseve mađarskog, zatim kurseve srpskog jezika za strance, te kurseve skandinavskih jezika, potom arapskog, poljskog i mnogih drugih, što praktično znači da svako ko želi da nauči ili usavrši neki jezik, u okviru ove obrazovne institucije može takav kurs i da pronađe. Uz to, dostupni su kako opšti kursevi stranih jezika, tako i konverzacijski, zatim kursevi stranih jezika za decu, kao i specijalizovani i ubrzani, a u slučaju da neko možda želi u što kraćem vremenskom periodu da savlada neki jezik.

Po čemu se Akademija Oxford izdvaja?

Ne treba izgubiti iz vida ni činjenicu da Škola stranih jezika Akademija Oxford sa puno pažnje bira stručni kadar, tako da profesori izuzev višegodišnjeg iskustva, imaju i želju da polaznicima omoguće da se sa konkretnim jezikom upoznaju baš onako kako im odgovara, pa se u tom smislu način prezentovanja gradiva predviđenog programom maksimalno prilagođava potrebama onih koji žele da nauče određeni jezik.

Poštovanje trenutno aktuelnog standarda za nastavu stranih jezika je imperativ u ovoj obrazovnoj instituciji. Zato i ističemo da se kursevi stranih jezika organizuju na ukupno šest nivoa, jer Zajednički evropski referentni okvir za jezike ili CEFR ( The Common European framework for languages ) tako i podrazumeva, a to je u ovom trenutku opšteprihvaćeni standard za nastavu stranih jezika.

U tom smislu svi koji nisu imali prilike da neki jezik uče će pohađati nastavu na A 1 nivou, koji se prema pravilima ovog standarda karakteriše kao početni ili osnovni. Oni koji imaju želju da nadograđuju svoja znanja, na raspolaganju imaju kurseve stranih jezika na A 2 ili višem osnovnom, odnosno višem početnom nivou, zatim na nivoima B 1 i B 2, koje Zajednički evropski referentni okvir za jezike smatra nižim, odnosno višim srednjim nivoom znanja i naravno na najvišim nivoima, koji nose oznake C 1 i C 2, a smatraju se nižim i višim naprednim nivoima. Onog momenta kada neko stekne sertifikat o poznavanju bilo kog jezika na C 2 nivou, slobodno se može reći da je dostigao najviši nivo znanja koji je usklađen sa pravilima pomenutog standarda.

Da li se stiče priznati sertifikat?

Za kraj smo ostavili ono što je mnogima vrlo važno, a tiče se posedovanja sertifikata o poznavanju određenog jezika. Naime, Akademija Oxford je obrazovna institucija koja je ne samo ovlašćena za organizaciju nastave stranih jezika, nego i relevantna, pa u tom smislu izdaje sertifikate koji su na zvanično priznati kao dokaz o poznavanju nekog jezika na konkretnom nivou.

Polaznik ima apsolutno pravo da u svoju radnu biografiju, koju i prilaže prilikom apliciranja za posao, unese informaciju o tome da je stekao sertifikat o poznavanju nekog jezika na konkretnom nivou, s tim što svi oni kandidati koji imaju radni dosije otvoren u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, takođe imaju pravo da od nadležnih u toj službi, u skladu sa trenutno aktuelnim pravilima, zahtevaju upis sertifikata, kako bi upotpunili svoje kvalifikacije.

Bez obzira u kom delu naše zemlje da živite, na raspolaganju su vam kursevi stranih jezika Akademije Oxford. Jedino što treba da učinite jeste da se prijavite i upišete, nakon čega ćete moći da učite ili usavršite odabrani jezik.

