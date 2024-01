OD PONEDELJKA U KLUPAMA: Završava se zimski raspust za osniovce i srednjoškolce

Drugo polugodište je već počelo za školarce u Vojvodini, a posle tri nedelje zimskog odmora u ponedeljak - 22. januara u klupe se vraćaju njihovi vršnjaci iz ostalih delova Srbije.

"Mini odmor" osnovce i srednjoškolce očekuje 15. i 16. februara, a spojeno sa vikendom imaće četiri dana slobodna. Novi predah od školskih obaveza u trajanju od deset dana sa vikendom, predviđen je od 29. aprila do 6. maja.

Zbog priprema za polaganje završnog ispita, školska godina za osmake se završava 31. maja, a za učenike od prvog do sedmog razreda 14. juna. Drugo polugodište za maturante gimnazija traje do 24. maja, a za učenike završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola do 31. maja. Svi ostali srednjoškolci sa nastavom završavaju 21. juna.

Školskim kalendaerom je predviđeno da se Sveti Sava i Vidovdan praznuju se radno, bez održavanja nastave. Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.

U našoj zemlji važe dva školska kalendara - jedan donosi Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i on se primenjuje u školama na teritoriji AP Vojvodina, a drugi utvrđuje Ministarstvo prosvete i on važi u ostatku Srbije.

Autor: