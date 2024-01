SPREMITE SE ZA PRAVU ZIMU! Sneg veje, temperatura u ozbiljnom padu - Oko Svetog Save Srbiju ima da stegne MRAZ - EVO KOLIKI MINUS NAS OČEKUJE!

Danas zahlađenje uz padavine, prolazan sneg i u nizijama, sutra padavine na jugoistoku regiona. Zatim suvo i hladno vreme. Od nedelje postepeno otopljenje tako da će sredinom nedelje biti toplije od proseka. Manje zahlađenje moguće oko 26. januara, dok bi posle 28. moglo biti uslova za promenu sinoptike uz konkretnije zahlađenje.

- U toku dana padavinska zona i jače zahlađenje će se širiti dalje na jugoistok pri čemu će kiša i u nižim predelima preći u sneg. Sneže padavine će najkasnije početi na jugoistoku Srbije ali će se tamo najduže zadržati, dok subote posle podne - piše meteorolog Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za januar mesec.

U nizijama uglavnom od 1cm do 5cm snega, retrko više od toga, a ponegde će snega biti i ispod merljivog minimuma (1cm). U planinskom delu regiona znatno više snega i do subote uveče na planinama preko 800mnv uglavnom preko 10cm snega, dok bi predelima preko 900mnv visina snega bila do 15cm do 25cm, zavisno od nadmorske visine.

Retka pojava snežnih pahulja nošenih burom je u toku noći ka suboti i u subotu ujutro moguća ponegde i u nižim delovima primorskih oblasti. Danas dnevni maksimum od 0 na severu do oko +9 na jugoisotoku regiona. Sutra svugde hladno uz maksimume od oko -2 nad središnjim i jugoistočnim predelima do oko +2 na sunačnom severu.

Narednih nekoliko noći hladne uz povratak mrazeva koji bi se uglavnom kretali od -9 do -2, lokalno i oko -13 stepeni Celzijusa te će noću i ujutro biti poledice.

Od nedelje uz dominaciju anticiklona suvo uz postepen porast temperatura koja bi se sredinom sledeće nedelje mogle kretati od +3 do +13 stepeni Celzijusa, što je iznad proseka.

Negde oko 26.01. bi se polje anticklona moglo izmestiti malo ka središnjoj Evropi što bi omogućilo manjoj količini hladnog ali suvog vazduha da dođe do nas te bi temperature malo opale, dok oko 28.01. postoji signal za mogućnost konkretnijeg izmeštanja anticiklona prema središnoj Evropi i oblasti Skandinavije što bi moglo usloviti trend koji bi nam doneo osetnije zahlađenje na samom kraju ovog ili početkom sledrćeg meseca.

Kako cluster i ansamble niz ECMWF-a za sada sa oko 50% podržavaju tu mogućnost treba sačekati barem još 4-6 dana dana dase vidi u kom pravcu će trend ići tih dana.

Danas svakako brz povratak u zimu, nema govora o bilo kakvim snežnom olujama i zavejavanjima, nizije će dobiti tanji snežni pokrivač, samo će planine, posebno preko 900mnv dobiti nešto konkretniji sneg, zaključuje Čubrilo.

