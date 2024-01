OPERACIJA IH ODVELA U SMRT? Prošle godine umrla 2 muškarca posle smanjenja želuca u Turskoj, danas devojka - doktori izdali UPOZORENJE

Vest da je devojka Morgan Ribeiro (20) iz Velike Britanije, koja je imala operaciju želuca u Turskoj, preminula u Beogradu nakon što joj je pozlilo u avionu tokom povratka kući, potresla je javnost.

Komplikacije oko operacije želuca, nažalost, nisu retka pojava, a veliki broj pacijenata, motivisanih znatno nižom cenom i brzinom odlaska na zahvat, bez dobre informisanosti i pripreme idu u Tursku preko agencija u kojima i nema medicinskog osoblja, a potom se vraćaju u Srbiju prepušteni sami sebi.

Dvojica mlađih pacijenata preminula su u Urgentnom centru u Beogradu u prethodnih godinu dana od komplikacija nakon operacije smanjenja želuca u Turskoj.

Nakon povratka prepušteni su sami sebi i onda se, kako kaže doc. dr Ognjan Skrobić, načelnik odeljenja za benigna oboljenja jednjaka Klinike za digestivnu hirurgiju (Prve hirurške klinike) Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS), javljaju problemi.

- U Tursku uglavnom odlaze preko agencije čije je oglašavanje i davanje informacija pacijentima vrlo problematično i neetičko. Doduše, tamo gde idu ima i solidnih hirurga, ali je sama ta instant procedura više nego sporna. Pacijenti odlete u Tursku, vide hotel, sledi krstarenje Bosforom, pa ih taj dan prime u bolnicu. Prođu neku bazičnu pripremu i ležu na sto. Gastroskopiju (endoskopsko snimanje želuca), što je jako bitno, im i ne rade. Zapravo kažu da će navodno to da im urade kad ih uspavaju, što je tek nonsens. Uglavnom iznajmljuju salu noću, jer je jeftinija, pa u osam uveče počnu sa operacijama, koje traju do jutra. I hirurgu dođe deset pacijenata, koje prvi put vidi - objašnjava dr Skrobić.

Pacijenti posle dva dana izlaze iz iznajmljenih bolničkih soba, a već treći dan lete nazad za Srbiju.

- I posle tog trećeg, četvrtog dana, kad se vrate u Srbiju, ne znaju šta da rade. Dobiju neke osnovna uputstva kako i šta da jedu, a ako se javi bilo kakav problem, praktično su prepušteni sami sebi. Mnogo pacijenata nam se javljalo s komplikacijama. Prvo dolaze kad imaju mučnine posle operacije koje malo duže traju i mogu biti ili posledica funkcionalnog prilagođavanja na novo stanje ili komplikacije tog tzv. uvrtanja sliva (suženja) želuca.

Najgore što može da se desi jesu hirurške komplikacije, među kojima je najčešće popuštanje šava (šavne linije) na želucu, ističe prof. dr Pavle Gregorić, direktor Klinike za urgentnu hirurgiju UKCS i barijatrijski hirurg.

- Popusti ta tzv. staplerska linija, šavna linija na mestu gde je želudac sužen, pa se sadržaj iz želuca izliva u trbuh i vrlo brzo dolazi do teškog zapaljenja trbušne maramice i posledično razvoja sepse. Simptomi su temperatura, bol, loše opšte stanje, malaksalost, a često dolazi i do drugih komplikacija, među kojima mogu biti i respiratorne, pa i otkazivanje bubrega. Ako se to odmah ne reši, a najbolje je reagovati u prva 24 sata, dolazi do tzv. protrahovane sepse koja se teško leči - naglašava dr Gregorić i dodaje:

- Svi koji imaju problem s prekomernom kilažom mogu da dođu u UKCS, ali moraju da ispoštuju protokol i preoperativne pripreme. Najpre moraju da pokažu volju da smršaju, da idu redovno kod dijetologa, endokrinologa, a u tu pripremu su uključeni i psihijatar, kardiolog, pulmolog. Potom na konzilijumu našeg centra svi zajedno odlučujemo ko je pravi kandidat za operaciju. Tek tada se kreće sa ultrarestriktivnom ishranom u narednih tri do četiri nedelje kako bi se organizam pripremio za postoperativni tok - navodi dr Gregorić.

