POTRAŽNJA ZA LITIJUMOM NE PRESTAJE DA RASTE! Profesor BELJIĆ ZA PINK: To je materijal koji je neophodan da bi se dekarbonizacija izvršila (VIDEO)

POTRAŽNJA ZA LITIJUMOM NE PRESTAJE DA RASTE! Profesor BELJIĆ: To je materijal koji je neophodan da bi se dekarbonizacija izvršila

Potražnja za litijumom raste iz godine u godinu, širom sveta. Ujedinjene nacije smatraju litijum stubom ekonomije bez fosilnih goriva, jer se očekuje da će to biti primarni način skladištenja energije u čistim energetskim mrežama budućnosti.

Čedomir Beljić, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu, kaže da dekarbonizacija ne znači da će rudarstvo nestati kao delatnost, već da treba da se smanji upotreba fosilnog goriva.

- To ne znači da drugi materijali koje moramo dobijati iz prirode, prosto za njih nema zamene, neće biti eksploatisani. Hoće. Ja ne mislim da je rudarstvo delatnost koja zamire, to nam i podaci širom sveta pokazuju. Što se litijuma tiče, on je vrlo zgodan materijal, materijal koji je neophodan da bi se dekarbonizacija izvršila - rekao je Beljić u Novom jutru TV Pink.

Beljić je pojasnio da je potrebno naći neku zamenu za fosilna goriva, a da je litijum pogodan za to, odnosno za pravljenje baterija.

- Evropska unija je proglasila 32 materijala kritičnim sirovinama, a među njima je i litijum. Šta su kritični materijali? To su materijali koji su neophodni za rad, proizvodnju, opstanak industrije, a ne mogu uvek da se lako obezbede - istakao je Beljić.

Kako je dodao, litijum se nalazi na toj listi i Evropska unija ga smatra neophodnim za dalji razvoj industrije, pogotovo kada uzmemo zelenu agendu.

Beljić je naveo da rudarstvo raste i da je paradoks da rastu i ulaganja u ugalj.