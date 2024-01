Vesić: Pokrenuti postupci protiv odgovornih za vanrednu situaciju na aerodromu (VIDEO)

Direktorat civilnog vazduhoplovstva završio je inspekcijski nadzor na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ i pokrenuta su tri postupka protiv odgovornih za vanredne okolnosti u nedelju, saopštio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

- To su prekršajni postupci mogući po sadašnjem zakonu. Mi ćemo u ovoj godini usvojiti novi Zakon o bezbednosti vazdušnog saobraćaja, kojim ćemo predvideti strože kazne za takvu vrstu prekršaja. U skladu sa zakonom preduzimamo sve mere i kontrolišemo rad na aerodromu - rekao je Vesić za TV Pink.

Ukazao je da je interes države da i beogradski, niški aerodrom „Konstantin Veliki“ kao i kraljevački aerodrom “Morava” funkcionišu besprekorno.

- Kada ’Vansi’ nije u stanju da se besprekorno organizuje na osam miliona putnika, kako će se organizovati kada ih bude dvostruko više za nekoliko godina? Pokušavamo da kompaniji ukažemo na probleme koji se pojavljuju kako se više ne bi dešavali - napomenuo je Vesić.

On je podsetio da su se u nedelju popodne, greškom operatera putnici koji su doputovali iz Skoplja i nisu prošli kontrolu „pomešali“ sa putnicima koji su prošli pregled i čekali svoj let, te je po zakonu morao da bude ispražnjen ceo terminal, kako bi svi oni ponovo prošli bezbednosnu proveru.

Zato očekuje da se „Vansi“ izvine putnicima za kašnjenje.

- Greške se dešavaju, ali njima se dešavaju često. Mi smo njima zahvalni za ulaganje, oni su za koncesiju platili pola milijarde evra, i do sada još 282 miliona evra, ali to ne znači da ne treba bolje da se organizuju. Moraju da poštuju zemlju i putnike, bar kao u Francuskoj. Naše inspekcije su na aerodromu i svakodnevno ih kažanjavamo za greške, jer to što su uložili novac, ne znači da ne treba da poštuju zakon - rekao je ministar Vesić za TV Pink.